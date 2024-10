Nuovo amore per Chiara Ferragni: si tratterebbe di Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Chiara Ferragni starebbe vivendo in gran segreto un nuovo amore. A catturare l’attenzione della celebre influencer ed ex moglie di Fedez sarebbe stato un uomo che è a lungo stato considerato come uno tra gli scapoli più ambiti d’Italia: Giovanni Tronchetti Provera, 41enne figlio di Marco Tronchetti Provera. Secondo Dagospia e il giornalista Gabriele Parpiglia, Chiara e Giovanni si conoscerebbero perché i figli – Leone e Vittoria per lei; Giovanni, invece, ha avuto tre figli dalla ex compagna Nicole Moellhausen – frequentano lo stesso istituto scolastico a Milano. Quando la storia con il Ceo di Golden Goose ha cominciato a vivere più di bassi che di alti, con il risultato che Campara è stato fotografato di nuovo insieme alla ex moglie, Chiara avrebbe cominciato a guardarsi intorno fino a incontrare gli occhi di Tronchetti Provera con il quale sarebbe nata un’amicizia romantica.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera è il figlio di Marco Tronchetti Po0rvera, dirigente d’azienza che è stato amministratore delegato del gruppo Pirelli fino a dicembre 2023, per poi abbracciare la carica di vicepresidente a partire da gennaio 2024. Lo stesso Giovanni lavora per il medesimo gruppo. Diverse le cariche assunte fino a oggi: da quella di consigliere fino alla nomina a Executive vice president prestige and motorsport e sustainability and Future mobility. A partire da ottobre dello scorso anno, l’imprenditore è Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport. Single da un anno, è stato legato a lungo a Nicole Moellhausen dalla quale ha avuto tre figli.

Perché è finito il legame tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

La relazione con Campara, che sulle prime sembrava destinata a diventare importante, si è interrotta da qualche settimana. Qualche giorno fa, il Ceo di Golden Goose è stato paparazzato nuovamente accanto alla compagna Giulia Luchi dalla quale ha avuto due figli. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Campara non avrebbe particolarmente apprezzato la vita eccessivamente “instagrammabile” di Chiara che ha fatto dei social il suo principale mezzo di comunicazione.