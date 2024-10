Silvio Campara lontano da Chiara Ferragni, le foto dell’imprenditore con la moglie Giulia Luchi e i figli

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Silvio Campara ha dimenticato Chiara Ferragni. Stando a quanto mostrano le immagini del settimanale Chi, il noto manager della moda si sarebbe allontanato dall'influencer dopo la presunta frequentazione estiva, e riavvicinato alla moglie Giulia Luchi. I due hanno costruito insieme una famiglia e sono genitori di due bambini, una di cinque e l'altro di due anni.

Le foto di Silvio Campara con la moglie Giulia Luchi e la famiglia

Come mostrano le immagini di Chi, Campara è tornata a casa dalla famiglia dopo un pranzo tutti insieme. L'imprenditore si sarebbe riavvicinato alla moglie Giulia Luchi trascorrendo del tempo con lei e con i figli avuti insieme. La presunta frequentazione con Chiara Ferragni, stando agli scatti, sembrerebbe un capitolo chiuso. Il diretto interessato era stato "messo di fronte a un bivio" dalla compagna, vale a dire "quello di scegliere fra la sbandata per Chiara e lei". La sembrerebbe chiara e, se fosse confermata, Campara dovrebbe ora riconquistare la fiducia della moglie che "ha difeso tenacemente la famiglia evitando dichiarazioni e aspettando l'evoluzione degli eventi".

"Chiara Ferragni voleva ufficializzare la storia con Silvio Campara"

Stando a quanto aveva raccontato il settimanale Oggi solo qualche settimana fa, mentre discuteva sugli accordi per la separazione con Fedez, Ferragni avrebbe voluto rendere pubblica la storia d'amore con il manager di Golden Goose. Per l'imprenditrice digitale non sarebbe stato quindi solo un flirt estivo, ma una relazione da portare avanti, tanto che il settimanale la descriveva "innamorata come una adolescente alla prima cotta". In più, Campara sarebbe stato interessato non soltanto a lei, ma anche a investire sulle sue aziende per aiutarla. Sarà davvero finita tra loro o ci sarà un riavvicinamento?