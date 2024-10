Chiara Ferragni e la storia segreta con Silvio Campara: “Lei vorrebbe ufficializzarla, è innamorata”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni mentre discute sull'accordo per la separazione con Fedez, si starebbe legando sempre di più al nuovo compagno, Silvio Campara. Non si sarebbe trattato di un semplice flirt estivo e la conferma sulla loro relazione arriverebbe dal settimanale Oggi – nel nuovo numero – che racconta la volontà dell'imprenditrice digitale di rendere pubblica la sua nuova storia d'amore. A frenarla, però, alcuni punti legati alla vita sentimentale e lavorativa dell'imprenditore.

L'indiscrezione di Oggi su Chiara Ferragni e Silvio Campara

Chiara Ferragni sarebbe innamorata "come un'adolescente alla prima cotta" racconta il settimanale Oggi. La storia con Silvio Campara si starebbe facendo seria, ma ancora non potrebbero renderla pubblica. Si legge che l'imprenditore – amministratore delegato di Golden Goose – sarebbe una persona riservata e attenta alla sua immagine e avrebbe frenato il desiderio dell'influencer di ufficializzare la relazione. "Ci sono accordi legali da prendere con la sua ex", si legge, ma non solo: vista la sentenza in arrivo riguardo l'accusa di "pratica commerciale scorretta" per il caso Pandoro, "Il rischio di "macchiare" la sua immagine, è da scongiurare". Silvio Campara è stato legato a lungo a Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia e madre dei suoi figli di 5 e 2 anni. Sarebbe stata lei a scoprire la relazione segreta tra il compagno e la Ferragni.

L'aiuto di Silvio Campara: "Vuole investire sulle aziende di Ferragni"

Silvio Campara sarebbe interessato sul serio a Chiara Ferragni ed anche al suo lavoro. Si legge che oltre ad averle affidato il suo avvocato, avrebbe intenzione di investire sulle sue aziende per aiutarla. Poche settimane fa lo stesso settimanale raccontò di una fuga d'amore per la nuova coppia: un viaggio in Perù durato una settimana che ha permesso ad entrambi di allontanarsi da occhi indiscreti e dagli amanti della cronaca rosa.