Chiara Ferragni ancora con Silvio Campara: “Hanno fatto una vacanza insieme in Perù, lei sembra rinata” Procederebbe a gonfie vele e in gran segreto la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Pare che i due abbiano trascorso una settimana di vacanza in Perù, lontano dai riflettori e dai social, dove non c’e traccia del loro viaggio. “Chiara sembra rinata: sprizza energia e positività da tutti i pori”, si legge su Oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Starebbe continuando in gran segreto la storia d'amore tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Silvio Camapra. Dopo essere stati avvistati insieme a Forte dei Marmi lo scorso giugno, i due avrebbero organizzato un viaggio in Perù lontano dai paparazzi, senza pubblicare nemmeno uno scatto sui social dei giorni passati insieme. "Chiara sembra rinata: sprizza energia e positività da tutti i pori", ha fatto sapere Oggi, citando una fonte molto vicina all'imprenditrice.

Il viaggio in Perù con Silvio Campara

Stando a quanto racconta il settimanale, Chiara Ferragni avrebbe organizzato una fuga d'amore con Silvio Campara la scorsa estate. Un viaggio in Perù durato una settimana, lontano dagli occhi indiscreti dei fotografi e anche dal mondo dei social. Sul profilo Instagram dell'influencer, infatti, non c'è alcuna traccia dei luoghi visitati, da Cuzco a Lima e Panama City. Sembra quindi che tra i due la storia proceda a gonfie vele, anche se ancora in gran segreto. L'imprenditrice sarebbe rinata dopo la separazione dal marito e il suo cuore "ha finalmente ritrovato i battiti giusti". Una serenità che Ferragni vorrebbe "proteggere e custodire con forza", intenzionata ad evitare che qualcuno la ostacoli. "Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità", si legge su Oggi, che riporta una fonte vicina all'imprenditrice.

Come sarebbe iniziata la conoscenza tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

Secondo Chi, la conoscenza tra Chiara Ferragni e Silvio Campara sarebbe iniziata lo scorso giugno, quando i due si sono incontrati ai bagni Piero a Forte dei Marmi, insieme al migliore amico di lei Angelo Tropea. Il manager si trovava in Versilia con la moglie Giulia, madre dei suoi due figli. Sarebbe stata lei a presentarli e poco dopo avrebbe anche scoperto tutto. Campara sarebbe anche sul telefono dell'imprenditrice digitale: alcuni scatti del settimanale, infatti, mostrano Ferragni intenta a far vedere una foto dell'uomo ad alcuni amici durante un pranzo a Capri, come a lasciar intendere di sentire una certa mancanza.