Chiara Ferragni riparte con Silvio Campara: “Era sposato, ecco come è cominciato tutto”

Non ci sono più segreti. È arrivato il settimanale Chi a sbrogliare la matassa e pizzicare Chiara Ferragni in compagnia di Silvio Campara, la sua nuova love story, sotto il sole di Forte dei Marmi. Secondo quanto rivelato dal servizio, firmato da Valerio Palmieri, tutto è cominciato proprio dalle foto pubblicate e disponibili in edicola questa settimana. Il primo incontro ai primi di giugno e poi, pochi giorni dopo, il manager finisce in crisi con la moglie. Allo stesso tempo, Chiara Ferragni si confessa con gli amici più intimi a Mykonos. Sarebbe questo il via, lo start, la partenza di una storia che entrambi sperano lunga.

Il racconto della storia

Nel servizio di Chi si legge che i due si incontrano ai bagni Piero una prima volta, sotto la tenda del miglior amico di lei Angelo Tropea. Lui è con la moglie, Giulia, madre dei suoi due figli. Chiara, si legge, conosce bene entrambi. Sono quelli i giorni in cui alla influencer viene accreditata una storia con Andrea Bisciotti, ma quella indiscrezione in realtà porta fuori strada perché dopo poco si vocifera di una crisi tra Campara e la moglie.

La foto di Silvio Campara è sul telefono di Chiara

Un altro grande scoop che la redazione di Chi riesce a fornire è la presenza di una foto di Silvio Campara sul telefonino di Chiara Ferragni. L'imprenditrice influencer si trova a Capri e i fotografi riescono a immortalare in una sequenza di scatti lei che, durante un pranzo, mostra la foto di un uomo sul proprio telefono e fa uno sguardo di tenerezza, come se l'uomo in questione le mancasse. Dal servizio, apprendiamo che l'uomo nella foto (oscurata per privacy dalla redazione di Chi) è proprio Silvio Campara. I teleobiettivi dei paparazzi possono proprio tutto. In quei giorni capresi, la crisi tra Campara e la moglie sarebbe stata ufficializzata dai sospiri del gossip. C'è vita per Chiara dopo il fattaccio del pandoro e la separazione da Fedez.