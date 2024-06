“La separazione mi fa bene”, Chiara Ferragni fermata da un fan parla della sua vita senza Fedez

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni è tornata a Forte dei Marmi per trascorrere un weekend al mare. Sui social, l'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni scatti del fine settimana in Versilia con i figli Leone e Vittoria e alcuni amici. Una delle ultime volte che aveva visitato la città, anche l'ex marito Fedez era stato avvistato nello stesso luogo. Di lui, però, nella vita della nota influencer non c'è più traccia e lo dimostrano anche le sue parole.

"Sai cosa ti fa bene? La separazione": l'incontro di Chiara Ferragni con un fan

Seduta in riva al mare a Forte dei Marmi, Chiara Ferragni è stata raggiunta da un fan che le fatto i complimenti per la sua bellezza: "Ogni volta che ti vedo, sei sempre più bella". L'imprenditrice ha ringraziato l'uomo per le belle parole e si è poi alzata per fare una foto insieme. "Lo sai cosa ti fa bene?", ha continuato lui. "La separazione", ha ironizzato lei. "Non essere fidanzata. Poi, se tu ci pensi, mi fidanzo io con te", ha incalzato simpaticamente il fan. Il video del momento ha fatto in breve il giro dei social ed è stato condiviso dal profilo dell'uomo, Roberto Tasca, che non è la prima volta che la incontra.

La nuova vita di Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale sembra aver ormai voltato pagina dopo la separazione dal marito Fedez. Di lui, ormai, sul suo profilo social non c'è più traccia. Il rapper si sta dedicando al lavoro e ha anche da poco comprato un nuovo cane, Silvio, della stessa razza di Paloma, che i due coniugi avevano insieme. Ferragni, come spesso racconta nei video che condivide su TikTok, sta riprendendo in mano la sua vita, dedicandosi ai suoi impegni lavorativi, ma anche agli amici più cari. Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, in questi mesi le sono stati attribuiti diversi flirt, mai confermati, da quello con Tony Effe all'ortopedico Andrea Bisciotti, che sarebbe proprio una delle ragioni per cui visita spesso Forte dei Marmi.