video suggerito

Chi è Andrea Bisciotti, l’ortopedico 31enne e presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni Andrea Bisciotti, stando a quanto rivela Dagospia, sarebbe l’uomo che starebbe frequentando Chiara Ferragni. Ortopedico classe 1993, lavora presso l’Humanitas di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spunta il profilo della nuova presunta fiamma di Chiara Ferragni. Dopo i rumors sul flirt con Tony Effe, mai confermati o smentiti dai diretti interessati, è il sito Mame a lanciare una nuova indiscrezione sulla vita privata dell'imprenditrice digitale. Si tratta di Andrea Bisciotti, ortopedico 31 enne che lavora presso l'Humanitas di Milano. La notizia è stata confermata poche ore fa da persone che frequentano "gli ambienti ospedalieri" a Dagospia.

Chi è Andrea Bisciotti, la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni

Ortopedico classe '93, sarebbe Andrea Bisciotti l'uomo che starebbe frequentando Chiara Ferragni dopo Fedez. Di origini toscane, nato a Pontremoli, dopo la laurea all'Università di Parma, lavora presso l'Humanitas di Milano. Sul suo profilo Instagram – il cui nome è andreabisciotti – si descrive come: "Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l'Humanitas e Consulente" presso un altro centro, a Pontremoli. Seguito da circa 3 mila followers, tra questi c'è anche il nome dell'imprenditrice digitale.

Andrea Bisciotti, foto Facebook del 2015

La frequentazione lanciata dal sito Mame e confermata da Dagospia, non avrebbe trovato riscontro, fino ad ora, nei diretti interessati. Mame ha raccontato che i due si sarebbero conosciuti "grazie ad amicizie in comune durante la permanenza dell'influencer a Forte dei Marmi".

La nuova vita di Chiara Ferragni dopo Fedez

Chiara Ferragni tra video frecciatine all'ex marito su Tik Tok e sfoghi su Instagram, sta condividendo con i suoi milioni followers la sua ‘rinascita'. Dopo la separazione da Fedez e il caso Balocco che la vede ancora indagata per truffa, sta lavorando su se stessa. Di recente ha raccontato: "Ultimamente ho una nuova energia. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile. Sono entusiasta per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza".