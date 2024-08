Chi è Silvio Campara, il presunto fidanzato di Chiara Ferragni: la carriera e la vita privata

video suggerito

Chiara Ferragni avrebbe voltato pagina dopo la separazione dal marito Fedez. L'imprenditrice digitale è stata avvistata da Chi in compagnia di Silvio Campara a Forte dei Marmi lo scorso giugno. L'uomo è poi comparso anche sul suo cellulare, in una foto immortalata dai paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini. Nato a Lugagnano, in provincia di Verona, ha 45 anni ed è Ceo del brand Golden Goose, che produce sneakers di lusso. Nel suo passato il mondo della moda: prima come modello e poi nell'ambito commerciale di brand come Alexander McQueen e Giorgio Armani.

Chi è Silvio Campara, ex modello e ceo in Golden Goose

Silvio Campara ha 45 anni ed è nato a Lugagnano, frazione di Sona, in provincia di Verona. Nel 2003 si è laureato all'Università Bocconi di Milano in Business Administration Fashion. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda prima come modello, poi lavorando nel settore commerciale di alcuni brand di lusso. In particolare, dal 2004 al 2006, ha ricoperto il ruolo di Assistant Store Manager presso Alexander McQueen, per poi diventare Sales Manager di Giorgio Armani Jeans e Junior ad Hong Kong. Al momento è invece Ceo di Golden Goose, brand che si occupa di sneakers di lusso. Ricopre questo ruolo da sei anni.

La presunta crisi con la moglie, madre dei suoi figli

Silvio Campara è sposato ed è padre di due figli. Stando alle informazioni che si hanno sulla vita privata del manager, sua moglie di chiama Giulia, mentre non si hanno dettagli più precisi sui figli. Secondo il settimanale Chi, il suo matrimonio sarebbe in crisi dopo la conoscenza con Chiara Ferragni. L'imprenditrice conoscenrebbe bene anche la moglie del ceo di Golden Goose.

Gli indizi del gossip con Chiara Ferragni, la giornata al mare e la foto sul telefono

Secondo Chi, la conoscenza tra Chiara Ferragni e Silvio Campara sarebbe iniziata lo scorso giugno, quando i due si sono incontrati ai bagni Piero a Forte dei Marmi, insieme al migliore amico di lei Angelo Tropea. Il manager si trovava in Versilia con la moglie Giulia, madre dei suoi due figli. Campara sarebbe anche sul telefono dell'imprenditrice digitale: alcuni scatti del settimanale, infatti, mostrano Ferragni intenta a far vedere una foto dell'uomo ad alcuni amici durante un pranzo a Capri, come a lasciar intendere di sentire una certa mancanza.