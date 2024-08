video suggerito

Chi è Giulia Luchi, la moglie di Silvio Campara, nuovo amore di Chiara Ferragni Giulia Luchi è la moglie di Silvio Campara, considerato dal gossip il nuovo amore di Chiara Ferragni. È una ex Miss Italia e con Silvio Campara ha due figli. Sarebbe stata proprio lei a far conoscere suo marito, reuccio delle scarpe di lusso, e la ex di Fedez.

Chi è Giulia Luchi, moglie di Silvio Campara e madre dei suoi due figli

Giulia Luchi nasce a Firenze nel 1990, ha 34 anni ed è alta 1.78. Castana, occhi verdi, sono molto poche le info ufficiali. È stata perito tessile, ha abitato a Prato, è stata modella e ha partecipato a Miss Italia nel 2009 in qualità di Miss Toscana. Due figli, di 5 e 2 anni, entrambi nati dal matrimonio con Silvio Campara. Pratica pilates e nuoto. Secondo le informazioni pubbliche, è una grande fan di Robbie Williams.

La telefonata a Chiara Ferragni e la scoperta della relazione con il marito

Dopo le rivelazioni di Chi che ha fatto luce sulla relazione che ci sarebbe tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, sono poi emersi nuovi dettagli in relazione a come proprio Giulia Luchi, dopo aver scoperto di questo avvicinamento, avrebbe chiamato proprio Chiara Ferragni per chiedere spiegazioni. Il primo incontro tra Silvio e Chiara Ferragni ci sarebbe stato ai primi di giugno e poi, pochi giorni dopo, il manager finisce in crisi con la moglie. Allo stesso tempo, Chiara Ferragni si confessa con gli amici più intimi a Mykonos. Fino a quando a Capri, lei avrebbe indicato lui in una foto sul cellulare, come dimostrato anche dal servizio di Chi. Questo avrebbe fatto peggiorare rapidamente le cose. Gabriele Parpiglia ha fatto sapere infatti: "Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino. Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio".