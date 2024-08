video suggerito

Nuova amicizia per Chiara Ferragni: "L'ex modello Silvio Campara, Ceo di un brand di scarpe di lusso" Nuova interessante amicizia per Chiara Ferragni, reduce dalla separazione da Fedez. Concluso il flirt con l'ortopedico Andrea Bisciotti, l'influencer sarebbe vicino all'ex modello e Ceo di Golden Goose Silvio Campara.

A cura di Stefania Rocco

Nuova amicizia all’orizzonte per Chiara Ferragni, reduce dalla separazione da Fedez (con il quale un ritorno di fiamma sembrerebbe ormai impossibile). Secondo Dagospia, l’ex regina delle influencer avrebbe messo fine al flirt con l’ortopedico Andrea Bisciotti, insieme al quale era stata fotografata in più di un’occasione. Da qualche tempo, si sarebbe invece avvicinata a un uomo dal profilo particolarmente interessante. Si tratterebbe di Silvio Campara, ex modello e oggi Ceo del brand di scarpe di lusso Golden Goose. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, tra i due imprenditori – e entrambi attivi e influenti nel campo della moda – ci sarebbe un’affettuosa amicizia.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara è un ex modello e imprenditore 45enne che in pochi anni è riuscito a imporsi nel mondo della moda di lusso. Nel 2020 Campara è riuscito a portare il fatturato della sua società a circa 260 milioni di euro. Da proletario di un brand di successo, dunque, può essere definito un “collega” dell’amica Ferragni. Al momento, tuttavia, a parte il “segui” di Chiara a Campara su Instagram, non esistono elementi che facciano pensare a un legame tra i due.

Fedez continua a frequentare Garance Authiè

Anche Fedez, come la ex moglie Chiara, ha ormai voltato pagina rispetto ai tempi del suo matrimonio. Il rapper sembrerebbe fare ancora coppia fissa con la modella francese Garance Authiè, insieme alla quale viene fotografato ormai da qualche mese. Niente baci in pubblico tra i due, almeno fino a oggi. Al contrario, il rapper è stato recentemente beccato dal settimanale Chi mentre baciava la mora e bellissima Sveva Magatti, studentessa di interior designer al Politecnico di Milano che avrebbe poco più di 20 anni. Ma qualche giorno fa, la bella Garance è ricomparsa al suo fianco. La sua vita sentimentale, dunque, resta ancora movimentata.