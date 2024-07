La prima foto di Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti: “Beata col nuovo fidanzato”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La foto di Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti diffuso da Diva e Donna

Chiara Ferragni volta pagina dopo il matrimonio finito con Fedez. Da tempo si parlava di un presunto flirt tra lei e Andrea Bisciotti, un ortopedico di 31 anni. In queste ore, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime foto che ritraggono i due insieme, dando più concretezza alle voci di un nuovo amore. I due sono stati paparazzati durante una giornata in spiaggia.

La prima foto di Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti

Diva e Donna, nel numero in edicola, pubblica in copertina la prima foto di Chiara Ferragni in compagnia di Andrea Bisciotti, l'uomo che il gossip indica come suo nuovo amore. La foto è accompagnata dalla didascalia: "Chiara beata col nuovo uomo e Fedez tra gli scandali. Le prime foto con Andrea". Nel primo scatto diffuso, l'imprenditrice è a Forte dei Marmi in spiaggia con Andrea Bisciotti e altri amici. È immortalata mentre ascolta le parole di una bambina, l'ortopedico assiste alla scena e sorride. Al momento nessuno dei due ha ufficializzato la presunta relazione.

Chi è Andrea Bisciotti, l'ortopedico travolto dal gossip con Chiara Ferragni

Il gossip su Andrea Bisciotti e Chiara Ferragni ha iniziato a circolare a metà giugno. Il sito Mame annunciò che la nuova fiamma dell'imprenditrice non era il tanto chiacchierato Tony Effe ma "un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano". Una manciata di giorni più tardi, del misterioso ortopedico si conosceva già nome e cognome. Andrea Bisciotti ha 31 anni ed è Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l'Humanitas. Prima che scoppiassero le indiscrezioni sul suo conto, su Instagram aveva 3mila follower. Oggi, il profilo @andreabisciotti ne conta 18.100, un numero di certo destinato ad aumentare alla luce degli scatti che lo ritraggono al fianco di Chiara Ferragni.