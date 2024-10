Fedez e Ferragni pronti al divorzio, si passa all’accordo: “Ecco la somma che ha chiesto Chiara”

video suggerito

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti alla pace per i figli. Nell'edizione di Chi, in edicola questa settimana, c'è un servizio firmato da Valerio Palmieri che racconta proprio i progressi della coppia nell'accordo per la separazione. Ci sono anche le fotografie di Chiara Ferragni che esce dallo studio del suo avvocato, accompagnato da sua madre Marina Di Guardo. La vicenda "ultras", che ha visto tirare in ballo anche Fedez, avrebbe accelerato l'accordo tra i due. Per Chiara, invece, le indagini per il "Pandoro Gate" sono ormai chiuse. Ecco tutti i termini dell'accordo tra i due.

Le indiscrezioni sull'accordo di separazione

Chiara Ferragni, in un primo momento, sembrava destinata a occuparsi del mantenimento di Leone e Vittoria mentre Fedez in versione "padre a tempo determinato", costretto a vedere i suoi figli a weekend alterni. Le novità, invece, riflettono quello di un accordo consensuale al 50% della ex coppia, pronta ad acettare i termini di un affidamento congiunto dei figlio, la divisione delle spese per il mantenimento dei piccoli con Fedez che si sarebbe offerto di sostenere gli extra (iscrizioni a scuola, spese mediche, spese sportive). L'assegno chiesto da Chiara Ferragni si aggirerebbe intorno ai 20mila euro mensili.

Il difficile settembre di Fedez

L'accordo arriverebbe in un momento molto difficile per Fedez. Il suo nome è finito al centro dell'inchiesta "doppia curva" sugli ultras di Milan e Inter. Christian Rosiello e Luca Lucci sono finiti agli arresti. I due sono rispettivamente il bodyguard e un interlocutore del rapper. Con Luca Lucci, infatti, Fedez aveva intrattenuto rapporti per un affare, che non si è realizzato, relativo alla vendita della sua Boem all'interno dello Stadio San Siro. Sempre con Luca Lucci, c'era la possibilità di rilevare le quote di una discoteca milanese. Anche in quel caso, non si è fatto niente. In quella vicenda della discoteca, è finito in mezzo anche il nome di Emis Killa. Un settembre complicato, ma l'ottobre di Fedez sembra essere partito col piede giusto. L'accordo di separazione con Chiara Ferragni, c'è.