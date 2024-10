video suggerito

Inchiesta ultras, parla Paolo Mieli: "Fedez si sta trasformando in Fabrizio Corona" Il giornalista interviene sull'inchiesta ultras e consiglia a Fedez di ritirarsi a vita privata: "Dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sta trasformando in Fabrizio Corona. Consideriamoci suoi amici per un giorno e diciamogli di trattenersi, prenditi una pausa, vai in un posto tranquillo".

Paolo Mieli durissimo con Fedez dal suo consueto spazio a 24 mattino, la rassegna stampa di Simone Spetia su Radio24. All'indomani della diffusione delle intercettazioni che hanno portato a decine di arresti tra le curve milaniste e interiste e che hanno ravvisato metodi di gestione mafiosa dello Stadio San Siro, è venuto fuori anche il nome di Fedez, in trattative con uno di questi capi (Luca Lucci) per l'acquisto di una discoteca e per la vendita della sua bevanda Boem all'interno dello stadio. Mieli è stato impietoso: "Dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sta trasformando in Fabrizio Corona".

Le parole di Paolo Mieli

Paolo Mieli non è stato per niente tenero con Federico Lucia, nome all'anagrafe del rapper di "Allucinazione collettiva" che da quando è scoppiato il bubbone, non ha ancora ufficialmente parlato. Il giornalista, esperto di politica e storia, ha paragonato il rapper all'ex re del gossip, Fabrizio Corona:

In quella disputa tra tifosi interisti e milanisti, con sconfinamenti nella malavita vera e propria, viene fuori per l'ennesima volta il nome di Fedez. Si sta trasformando, dopo la separazione da Chiara Ferragni, si sta trasformando in un personaggio controverso. È come se se la cercasse. Compare sempre di più come una sorta di Corona in queste vicende.

"Fedez, prenditi una pausa"

Paolo Mieli sottolinea poi "la discesa agli inferi" del personaggio e, considerandosi "suo amico per un giorno", consiglia di prendere una pausa dalle cronache:

Per carità, ha un seguito di follower impressionante, credo che nessuno abbia più tatuaggi di lui, è originale, è onnipresente, però sta diventando una discesa agli inferi. Lui forse non se ne rende conto. Consideriamoci suoi amici per un giorno e diciamogli di trattenersi, prenditi una pausa, vai in un posto tranquillo. Non c'è bisogno di stare tutti i giorni sui giornali. C'è un fenomeno di slittamento costante da tener d'occhio.