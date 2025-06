video suggerito

Inchiesta curve San Siro, condannati anche l'ex bodyguard di Fedez e il fratello di Lucci Sono stati condannati l'ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello a quattro anni e venti giorni di reclusione, Francesco Lucci (fratello di Luca) a cinque anni e sei mesi di reclusione e Riccardo Bonissi a tre anni e otto mesi di reclusione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno 2025, sono arrivate altre condanne per gli ex capi ultrà finiti al centro delle indagini sugli affari delle curve dello stadio San Siro a Milano, eseguite dalla polizia e dalla Guardia di Finanza, perché accusati di associazione per delinquere.

Tra gli imputati del processo di oggi, con rito abbreviato, c'erano: Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (che non è mai stato indagato in questa indagine), Francesco Lucci, fratello di Luca, ex leader della Curva Sud rossonera e Riccardo Bonissi. Tutti erano accusati di associazione per delinquere aggravata finalizzata a commettere diversi reati, tra cui estorsioni e pestaggi.

Tra gli episodi contestati, c'era anche il pestaggio al personal trainer dei vip Cristiano Iovino e l'aggressione di un giovane avvenuta nel maggio 2024 fuori da un ristorante di via Capecelatro.

La sesta penale del tribunale di Milano ha deciso di condannare Rosiello a quattro anni e venti giorni di reclusione, Francesco Lucci a cinque anni e sei mesi di reclusione e Riccardo Bonissi a tre anni e otto mesi di reclusione. Solo due giorni fa, sono stati condannati anche altri ex capi ultrà.

Tra questi c'è l'ex leader della Curva Nord interista, Andrea Beretta, che è stato condannato a dieci anni di reclusione, Luca Lucci, che è stato condannato anche lui a dieci anni di carcere. Il verdetto concede leggeri sconti rispetto alla richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, che non si era nemmeno opposto al cambio in corso del rito del procedimento che da ordinario, come detto, è passato ad abbreviato.