Omicidio Boiocchi, il padre di Marco Ferdico verso la collaborazione: il suo pentimento dopo quello del figlio

Gianfranco Ferdico – padre di Marco Ferdico ultrà interista della curva Nord imputato nell’omicidio Boiocchi e neopentito – potrebbe andare anche lui, come ha già fatto il figlio, verso il pentimento e prendere la decisione di collaborare con la giustizia.

Colpo di scena in casa Ferdico. Dopo Marco Ferdico – ex capo ultrà della curva Nord interista e neo-pentito nell’ambito dell’omicidio Boiocchi per cui è imputato – ora anche suo padre, Gianfranco, potrebbe prendere la stessa strada del figlio e decidere di collaborare con la giustizia, riportando ai pm della Dda di Milano informazioni e ricostruzioni utili agli inquirenti e investigatori.

Stando a quanto si apprende infatti, Gianfranco Ferdico – imputato come il figlio e altre tre persone per l'uccisione di Boiocchi – ha cambiato avvocato, esattamente come aveva fatto Marco quando si è pentito, e dunque a breve potrebbe decidere pure lui di fare un passo e collaborare. È accaduto oggi nel corso dell'udienza in Corte d'Assise nel processo per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultras nerazzurro Vittorio Boiocchi.

Le rivelazione rese da Marco Ferdico quando ha deciso di collaborare sono state utili a ricostruire più nel dettaglio dinamiche e ruolo di chi ha partecipato, pensato, premeditato di uccidere Boiocchi. Dai verbali degli ultimi interrogatori di Marco Ferdico, è emerso infatti che il ruolo dei Mauro Nepi, ultrà interista coinvolto anche lui nell'omicidio Boiocchi, potrebbe essere di gran lunga maggiore rispetto a quanto ricostruito fino ad ora. Tanto che i pm di Milano, Paolo Storari e Stefano Ammendola, hanno contestato a Nepi l'aggravante della premeditazione proprio a seguito delle rivelazioni di Ferdico. Come emerge dalle carte della Procura – che Fanpage.it ha avuto modo di visionare – Ferdico durante l'interrogatorio del 9 giugno scorso ha messo a verbale che "Nepi è stato il primo a parlarmi della possibilità di uccidere Boiocchi, mettendola sul piano che io non avessi il coraggio di farlo, istigandomi al riguardo, e ipotizzando anche il prezzo dell'omicidio nella fase iniziale".

Marco Ferdico ha raccontato, poi, di una confidenza che gli avrebbe fatto Pietro Andrea Simoncini, uno dei due esecutori dell'omicidio Boiocchi e che in passato gli avrebbe detto di aver preso parte ad un altro omicidio in un contesto, pare, di ‘ndrangheta. Su questo le indagini sono in corso – come ha tenuto a precisare la presidente della Corte Antonella Bertoja – e i verbali di Ferdico sono omissati.

"Io ho dato ai pm date, nomi e cognomi su questo", ha voluto rimarcare Ferdico, aggiungendo: "Spero che se le autorità gli daranno la possibilità Simoncini faccia la scelta giusta".

Nella prossima udienza, il 16 settembre, saranno ascoltati come imputati in aula, davanti alla Corte, Gianfranco Ferdico e Simoncini.