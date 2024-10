Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: le prime foto insieme in un incontro segreto

video suggerito

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono la coppia più chiacchierata della settimana. Non a caso, il settimanale Chi ha pubblicato sul suo sito le prime foto di in un incontro segreto sul lago di Como, subito dopo la notizia della fine della storia con Silvio Campara, anch'essa mai confermata. "Sono arrivati per pranzo da soli, sulla stessa automobile. Sono rimasti parecchio, fino alle 17-17 e 30, seduti in terrazza. Parlavano, si avvicinavano, si sono fatti anche un selfie", scrivono.

Lo scorso 25 ottobre, il sito Dagospia aveva lanciato lo scoop, scrivendo nel dettaglio nome e cognome dell'uomo comparso al fianco di Chiara Ferragni dopo Campara: “Negli ultimi tempi la Ferragni ha acceso un’affettuosa amicizia con Giovanni Tronchetti Provera”. Il settimanale di Alfonso Signorini, in un articolo a firma Valerio Palmieri, convalida questo gossip pubblicando in esclusiva le prime foto di Ferragni a pranzo sul lago di Como con Tronchetti Provera. "Figlio di Marco Tronchetti Provera, 41 anni, Giovanni si è separato da un anno dalla moglie Nicole, dalla quale ha avuto tre figli", spiegano.

L'incontro sul lago di Como si è tenuto a Villa d’Este e sarebbe avvenuto il 28 ottobre: "Chiara e Giovanni sono arrivati per pranzo da soli, sulla stessa automobile. Sono rimasti parecchio, fino alle 17-17 e 30, seduti in terrazza. Intorno a loro c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano. Alla fine si sono persino scattati un selfie: Chiara era seduta e Giovanni si è avvicinato. Poi lei si è girata e i loro volti si sono incrociati in quello che sembra un bacio. Poi, sempre insieme, sono tornati a Milano, dove la sera ci sarebbe stata una cena per il compleanno della mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo".

Da quanto riportano, Ferragni e Tronchetti Provera si sarebbero incontrati a fine agosto a Ibiza, quando c'era ancora Silvio Campara nell'aria sotto forma di nodo da sciogliere, o meglio, Chi la spiega così: "Il manager della moda esitava a prendere una decisione finale riguardo al loro rapporto (di mezzo c’era la sua famiglia), e la Ferragni ha iniziato a conoscere meglio Tronchetti Provera. I due si conoscevano già, superficialmente, perché i figli frequentano la stessa scuola".