Chiara Ferragni avvistata con Afef Jnifen, ex moglie del padre di Giovanni Tronchetti Provera A dispetto dei rumors secondo cui la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera non vorrebbe ancora esporsi sulla relazione tra lui e Chiara Ferragni, l'imprenditrice è stata avvistata di recente insieme a Afef Jnifen, ex moglie di Marco Tronchetti Provera e matrigna del compagno.

A cura di Sara Leombruno

Iniziata alla fine dell'estate, la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra ormai consolidata e all'appello mancano solo le presentazioni ufficiali in famiglia. A dispetto dei rumors secondo cui i parenti del manager del gruppo Pirelli sembrerebbero, almeno per il momento, non volersi ancora esporre sulla relazione tra i due, pochi giorni fa l'imprenditrice digitale è stata avvistata insieme a Afef Jnifen, sposata dal 2001 al 2018 con Marco Tronchetti Provera, padre del compagno. A confermarlo alcune foto esclusive pubblicate sul settimanale Oggi.

Chiara Ferragni insieme a Afef Jnifen, matrigna di Giovanni Tronchetti Provera

Da agosto, mese in cui Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno iniziato la loro relazione, i due spesso si incontrano anche in formato “famiglia allargata” con i rispettivi bambini: Leone e Vittoria, che l’influencer ha avuto dall’ex marito Fedez, e i tre che il compagno ha avuto dalla ex moglie, Nicole Moellhausen. La famiglia di lui, però, sembrerebbe volerci andare coi piedi di piombo sulla storia tra i due: secondo alcuni rumors, infatti, gli imprenditori non vedrebbero di buon occhio i guai giudiziari e il mondo rap milanese che lei ha frequentato negli anni del matrimonio.

Afef Jnifen insieme a Marco Tronchetti Provera, nel 2018

Ferragni, però, sembrerebbe aver trovato un volto amico in Afef Jnifen, sposata dal 2001 al 2018 con Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni, nato invece dal precedente matrimonio con Cecilia Pirelli. A testimoniarlo sono le foto pubblicate dal settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 28 novembre, che documentano il loro incontro in via della Spiga, a Milano, "tra sorrisi e abbracci". Le due donne si conoscono da anni, visto che entrambe sono spesso impregnate a presenziare ad eventi di moda. Adesso, però, sembrano aver trovato un motivo in più per frequentarsi.

La battuta di Fedez su Giovanni Tronchetti Provera

Ospite a La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Fedez ha rotto il silenzio sul nuovo compagno della ex moglie. Il conduttore, provocandolo, ha chiesto al rapper: "Tu venendo qui sei passato di fronte a un building. Non so se l'hai visto… Sulla tua destra. E voglio sapere: non ti ha fatto alcun effetto vedere quel building, dove c'è scritto Pirelli?". Il riferimento è chiaro, dal momento che Giovanni, l'uomo con cui l'ex moglie fa ormai coppia fissa, è manager del gruppo Pirelli. Fedez ha risposto in maniera ironica, dicendo: "Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeaux".