Chiara Ferragni taglia Fedez da una vecchia foto di famiglia: “Una foto bellissima di due anni fa”

A cura di Stefania Rocco

Tra Chiara Ferragni e Fedez non è ancora tornato il sereno. A suggerirlo è – tra le altre cose – un gesto che l’influencer compie palesemente nell’ultimo video postato su TikTok. In vacanza sulla neve insieme ai suoi cari e al nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, Chiara ha voluto mostrare ai suoi follower un ricordo: una foto di famiglia scattata due anni fa in occasione di una vacanza organizzata nel medesimo luogo. Nello scatto, oltre a Ferragni, compare anche Fedez ma Chiara, dopo averlo inquadrato per qualche istante, decide di tagliarlo fuori dall’inquadratura e di concentrarsi sugli altri soggetti presenti in foto.

Il Natale di Chiara Ferragni a St. Moritz con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni trascorrerà il Natale sulla neve di St. Moritz insieme ai suoi cari e al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. La coppia, nelle foto catturate dai paparazzi, è apparsa affiatata come sempre, a testimonianza del fatto che la loro storia d’amore sembra funzionare. E che i due facciano sul serio lo dimostra il fatto che le presentazioni in famiglia sono già avvenuta. Con Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza, infatti, ci sono le sorelle e il padre dell’influencer.

Fedez e il Natale ai Caraibi

Fedez ha invece preferito volare a St. Barth per festeggiare il Natale. Il rapper non trascorrerà questi giorni insieme ai figli Leone e Vittoria. I bambini lo raggiungeranno, però, subito dopo Capodanno per trascorrere qualche giorno insieme al padre. “Sono a Saint Barth, purtroppo senza i bimbi. È il mio primo Natale senza di loro, quest’anno stanno con Chiara. Però ovviamente ci sentiremo”, ha rivelato lo stesso Federico senza nascondere il desiderio di riabbracciarli prima possibile, “Mi raggiungeranno qui. Non vedo l’ora che mi raggiungano qua a Saint Barth subito dopo Capodanno”.