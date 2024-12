Fedez vola ai Caraibi per le festività: “Purtroppo è il primo Natale senza i miei figli”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Fedez trascorrerà il primo Natale senza i figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio, ormai concluso, con Chiara Ferragni. Il rapper è volato al mare per una vacanza natalizia esotica, a St. Barth, in compagnia di alcuni amici tra cui Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati. Leone che oggi ha 6 anni e Vittoria che ne ha 3 sono con la mamma, Chiara Ferragni, in montagna, in Trentino Alto Adige. Con una diretta su TikTok, Fedez ha raccontato il suo primo Natale senza i figli: "Mi raggiungeranno", le parole.

Le parole di Fedez sui figli a Natale

"Sono a St. Barth senza i bimbi, purtroppo è il primo natale senza di loro. Quest'anno stanno con Chiara (Ferragni, ndr). Ci sentiremo, mi raggiungeranno qui dopo Capodanno. Non vedo l'ora che vengano qui a St. Barth" ha raccontato Fedez in una diretta su Tik Tok riguardo le sue vacanze natalizie che per la prima volta non vedranno la presenza dei figli Leone e Vittoria.

Il rapper, a differenza dell'ex moglie che è volata in montagna, ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie nel mare dei Caraibi, a St. Barth. Il resort scelto è Cheval Blanc e si trova sull'Isle Saint Barthélemy: un vero e proprio paradiso del lusso di proprietà di LVMH.

Con chi trascorrerà il Natale Fedez ai Caraibi

Fedez quest'anno trascorrerà il Natale senza i figli e senza la sua famiglia. È volato al mare, ai Caraibi, con alcuni amici tra cui Riccardo Volpato, la coppia formata da Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati che, inoltre, è incinta del loro primo figlio. Il settimanale Chi ha pubblicato diverse foto scattate dai paparazzi che ritraggono il rapper in compagnia della coppia ed altri amici di cui però non si conosce il volto o il nome. Chiara Ferragni invece ha optato per la montagna. Trascorrerà il Natale con i figli e la sua famiglia in Trentino Alto Adige, così come documentato su Instagram.