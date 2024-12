video suggerito

"Vorrei non te ne fossi mai andata", la nostalgia di Fedez per un amore finito: un messaggio per Chiara Ferragni? Fedez, in vacanza a Saint Barth, posta i versi di una canzone che raccontano la nostalgia nei confronti di un amore finito. Si tratta solo di un brano che lo ha colpito oppure la story nasconde un messaggio rivolto all'ex moglie Chiara Ferragni?

A cura di Stefania Rocco

La strofa di una canzone che racconta un amore finito spostata da Fedez sul suo profilo Instagram da Saint Barth dove si trova per trascorrere le vacanze invernali in attesa dell’inizio del 2025. Il rapper ha scelto di condividere i versi di un brano particolarmente romantico. “Every night, I kiss your memory to bed. Wish you never left” recita il passaggio condiviso da Fedez e tratto dalla canzone “Hello there” di Lyrical Lemonade, Lil Tracy, Corbin & Black Kray. Un brano che racconta il dolore legato a un amore perduto che ossessiona chi canta, che esprime il rimpianto per ciò che una volta era “eterno”. In particolare, la strofa condivisa da Fedez, recita: “Ogni notte bacerò il tuo ricordo a letto. Vorrei non te ne fossi mai andata”.

Per Fedez è il primo Natale da solo

Per Federico si tratta del primo Natale trascorso da solo dal momento in cui è finito il matrimonio con Chiara Ferragni. Lo scandalo Pandoro, che aveva investito la coppia lo scorso dicembre, ha contribuito alla rottura tra i due – come ammesso dallo stesso Fedez nell’intervista rilasciata a “Belve” – che si è verificata, però, solo a febbraio 2024 quando il rapper ha deciso di andare via di casa. Le festività natalizie in corso, quindi, sono le prime che Fedez trascorre davvero da solo.

Chiara Ferragni è a Saint Moritz con Giovanni Tronchetti Provera

Nel frattempo, Chiara sembrerebbe avere voltato pagina. L’ex regina delle influencer italiane sta trascorrendo le vacanze natalizie a Saint Moritz in compagnia del figli Leone e Vittoria e di Giovanni Tronchetti Provera, il suo nuovo compagno. I due sembrerebbero fare sul serio tanto che alle vacanze in montagna hanno partecipato anche alcuni tra i familiari di Chiara. Ferragni sembrerebbe essersi definitivamente lasciata alle spalle il matrimonio finito con Fedez.