Fedez trascorre le vacanze di Capodanno con gli amici, spunta anche una ragazza bionda Fedez ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno insieme ad una cerchia di amici, ma anche in dolce compagnia di una ragazza bionda, stando a quanto riportato dal settimanale Chi. Potrebbe trattarsi, però, solo di un’amica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Fedez ha trascorso un Capodanno spensierato ai Caraibi, circondato dagli amici più cari, come Leonardo Maria Del Vecchio insieme alla compagna Sara Soldati, al momento in dolce attesa, e stando a quanto riportato dal settimanale Chi, sembra che il rapper abbia trascorso la serata in dolce compagnia. Non è chiaro se si tratti di una semplice amica, o qualcosa in più, fatto sta che Fedez si è ritagliato del tempo per rilassarsi, per poi prepararsi ai mesi che precedono la sua performance sanremese.

Fedez e l'arrivo del 2025

Nel salutare l'anno appena trascorso, Fedez aveva scritto senza tralasciare quel sarcasmo che lo contraddistingue, ciò che aveva caratterizzato gli ultimi tre anni della sua vita, quasi a voler sottolineare il fatto che abbia attraversato momenti piuttosto difficili: "2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 divorzio” e ha proseguito scherzando su ciò che potrebbe riservargli quest'anno agli albori

Opzioni per il 2025: rissa a Sanremo, litigio con Silvio, mi sposo con Rovazzi, mi cago addosso all’Ariston, arrestano mia nonna, il mio avvocato mi fa causa, dissing con Gerry Scotti, mi innamoro di una che non mi ama.

L'ultima opzione, in fin dei conti, potrebbe fare il paio con quanto dichiarato dal rapper stesso, poco dopo la presentazione dei brani del Festival a Sarà Sanremo, dove era apparso più pacato del solito, destando anche la preoccupazione dei suoi fan. In quel frangente aveva però specificato: "Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica".

La serata di Capodanno in dolce compagnia

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi il rapper, dopo la terapia di vitamine a disposizione di tutti i presenti nella sontuosa villa di Saint Barth, avrebbe trascorso la serata in compagnia di una ragazza bionda, con la quale si è intrattenuto a cena e anche durante la serata tra un ballo e l'altro. I due avrebbero ballato in maniera complice, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale, ma in fondo niente che non possa accadere anche tra due persone che si conoscono o che semplicemente si stanno divertendo insieme.