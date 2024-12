Cosa è successo a Fedez a Sarà Sanremo: “Andato via subito dopo l’uscita di scena senza fare foto”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La presenza di Fedez a Sarà Sanremo continua a far discutere. A poche ore di distanza dalla messa in onda della prima serata durante la quale i Big di Sanremo 2025 hanno presentato i titoli delle loro canzoni, la breve apparizione del rapper per annunciare la sua "Battito" si è chiusa con Carlo Conti che lo accompagnava fuori dallo studio, da un'uscita diversa da quella valida per tutti gli altri artisti, dopo una presentazione in cui Fedez è parso evidentemente in confusione. La madre del rapper, attraverso una dichiarazione pubblica, ha chiarito che "non è successo niente di grave", ma l'apprensione per le condizioni dell'artista è testimoniata dai commenti di affetto e solidarietà all'ultima foto pubblicata su Instagram dall'artista.

Anche da Fedez non sono arrivati commenti, salvo appunto il post di annuncio della canzone in gara, accompagnato da una didascalia in cui cita una sua vecchia canzone, senza aggiungere alcunché rispetto alle sue condizioni. In queste ore emerge che il comportamento di Fedez non sarebbe stato insolito solo sul palco, ma anche nel dietro le quinte del Casinò di Sanremo, dove avveniva la messa in onda della serata di Sarà Sanremo.

Carlo Conti accompagna Fedez fuori dal palco

Stando a quanto apprende Fanpage, l'artista avrebbe fatto presenza al Casinò solo per pochi minuti, quelli necessari a entrate in scena, presentare il brano e poi lasciare lo studio e allontanarsi. "L'impressione è che sia arrivato, sia entrato in scena e poi sia andato subito via", ci raccontano. A gestire la situazione egregiamente è stato Carlo Conti, che come si noterà rivedendo la scena, sembra avere intuito subito che qualcosa non andasse dall'atteggiamento taciturno di Fedez. La scelta di utilizzare la stessa porta di ingresso per uscire accompagnando Fedez sarebbe quindi una scelta del conduttore che sembra sorreggere l'artista, scortandolo fino all'uscita di scena con un escamotage da professionista, ovvero quello di fingere il contrattempo tecnico sull'ospite successivo non ancora pronto.

Il commento dell'ufficio stampa di Fedez

A riprova di un Fedez andato via immediatamente dal Casinò di Sanremo, c'è anche l'account social di Radio2, che ha pubblicato le foto della serata di tutti i 30 artisti che ieri hanno presentato il loro brano, tranne una. Manca infatti proprio quella del rapper, sostituita con l'immagine che lo stesso Fedez ha pubblicato sui social in accompagnamento al lancio del brano. Anche il giornalista e inviato Rai Domenico Maroocchi, in un tweet pubblicato nella notte, ha specificato che Fedez è stato il solo artista a non passare dal retro, senza incrociare fan e telecamere. Contattato da Fanpage.it l'ufficio stampa del cantante precisa che non verranno rilasciate dichiarazioni, aggiungendo in ogni caso che dopo la serata non fosse previsto alcun servizio fotografico.