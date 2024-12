video suggerito

Fedez dopo Sarà Sanremo: “Ero giù per questioni relazionali. Sto bene, ho smesso con gli psicofarmaci” Fedez rompe il silenzio dopo Sarà Sanremo con una diretta Instagram. Il rapper, per molti apparso confuso, ha sottolineato di star bene: “Ero tranquillo e rilassato, mi sono rivisto”. Prima della diretta “ho avuto cose relazionali”: nonostante stia vivendo un periodo “di alti e bassi”, “sono tranquillo”, ha chiarito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Fedez con una diretta Instagram ha rotto il silenzio dopo la partecipazione a Sarà Sanremo dello scorso mercoledì. Il rapper per molti è apparso particolarmente confuso accanto a Carlo Conti sul palco, dove si è presentato per annunciare il titolo della canzone con cui gareggerà a Sanremo 2025. Poco fa Fedez ha chiarito che non aveva alcun problema: "Ho avuto cose mie relazionali, ma ero tranquillo". Nella risposta social ai fan, ha raccontato anche di aver smesso con gli psicofarmaci: "Festeggio il mio quinto mese senza emorragie".

Le parole di Fedez in una diretta Instagram: "Sto bene"

"Non ho emorragie interne da un po', sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo". Con queste parole Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute in una diretta Instagram registrata due giorni dopo la partecipazione a Sarà Sanremo che ha fatto particolarmente discutere. Per molti il rapper, sul palco con Carlo Conti, è apparso con il viso spento e particolarmente confuso, ma lui, poco fa, ha rassicurato i fan: "Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perchè tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste". Ha sottolineato di aver avuto "cose relazionali", ma nessun problema di salute. "Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po' giù. Ma ero tranquillo. Non so perchè ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti", le parole. Poi ha continuato: "Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato".

"Ho smesso con gli psicofarmaci"

Nel corso della diretta Instagram, Fedez ha risposto alla domanda di un fan che gli ha chiesto se stia facendo ancora uso di psicofarmaci contro la depressione. Il rapper ha così chiarito: "Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono".