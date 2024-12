video suggerito

Sara Soldati, ex del Grande Fratello, è incinta: aspetta un figlio da Leonardo Maria Del Vecchio Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello, aspetta un figlio dall’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. La modella e l’erede dell’impero Luxottica si sarebbero frequentati, tra alti e bassi, per 8 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello, starebbe aspettando un figlio da Leonardo Maria Del Vecchio. A dare la notizia è il settimanale Chi, secondo cui la modella e l’erede di Luxottica si frequenterebbero tra alti e bassi da circa 8 anni. I due avrebbero vissuto una relazione fatta di attese, arresti e ripartenze ma a partire dallo scorso settembre avrebbero deciso di fare sul serio e di legarsi per sempre l’uno all’altra grazie all’arrivo di un figlio.

Chi è Sara Soldati

Sara Soldati è una modella ed è conosciuta dal pubblico mainstream per essere stata una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nata nel 1999 a Bologna, è stata legata al portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois. Oltre a entrare nella Casa del Grande Fratello, Soldati si è fatta conoscere per la partecipazione nel 2018 al programma CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti. Nota anche sui social, il suo account è seguito da oltre 700mila follower.

La relazione tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

Era stato Dagospia, il 14 dicembre scorso, ad annunciare il flirt tra Soldati e Del Vecchio. All’epoca, si parlava solo di un flirt. Il settimanale Chi, invece, ha chiarito che quello tra Sara e Leonardo sarebbe un legame nato anni fa e proseguito tra alti e bassi. Fino a qualche mese fa, infatti, l’imprenditore ed erede di Luxottica era legato a un’altra modella, Jessica Michel Serfaty. Il loro legame sarebbe terminato di recente in circostanze che nessuno dei due ha chiarito. A proposito di quel legame, Del Vecchio è stato interrogato a novembre nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sui dati rubati. Persone vicine all’imprenditore avrebbero chiesto a un’agenzia finita al centro dell’inchiesta di spiare il cellulare della modella. L’avvocato di Del Vecchio ha smentito il coinvolgimento dell’erede di Luxottica nella vicenda.