"Lorenzo Spolverato vicino a un guru della moda", secondo Jenny Urtis lavorerebbe per un noto stilista Legato sentimentalmente a Shaila Gatta, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato custodisce un privato precedente al GF privo di spifferi. Ma ad aggiungere un tassello alla vicenda secondo la quale frequenterebbe un "guru della moda" lontano dalle telecamere arriva Jenny Urtis.

A cura di Stefania Rocco

La curiosità a proposito dello vita privata di Lorenzo Spolverato travalica i confini della Casa del Grande Fratello. Ad accendere la miccia è stata la signora Luisa, madre di Shaila entrata nella Casa per fare una sorpresa a sua figlia e, al contempo, metterla in guardia a proposito dell’uomo del quale la ballerina sostiene di essersi innamorata. “È gay”, le ha sussurrato la donna mentre credeva di non essere ripresa dalle telecamere e registrata dai microfoni. In realtà, però, le sue parole sono arrivate distintamente al pubblico a casa e al conduttore Alfonso Signorini che aveva chiesto a Shaila di ripetere quanto la madre le aveva riferito. "Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona", aveva mentito la ballerina.

Le indiscrezioni sul rapporto con il “guru della moda”

Già qualche settimana prima, nel corso di una diretta del GF, Lorenzo era stato interrogato dal conduttore Alfonso Signorini che gli aveva chiesto conto di un pettegolezzo che da qualche tempo circola sul suo conto e che fa riferimento a una presunta vicinanza tra il giovane e un misterioso “guru della moda”. “Sono sciocchezze”, aveva risposto Lorenzo, liquidando rapidamente l’argomento.

La dichiarazioni di Jenny Urtis

A tornare sulla vicenda e sull’identità del misterioso “guru della moda” è stato MowMag che ha chiesto a Jenny Urtis un commento a proposito delle indiscrezioni relative alla vita privata di Lorenzo. “A Milano si dice che Lorenzo Spolverato abbia un'amicizia particolare con un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand”, ha raccontato il medico estetico, per poi precisare di non avere mai conosciuto di persona il concorrente del Grande Fratello. “Ma so che ha ambizioni nel mondo fashion, si vede”, ha aggiunto, “Magari ci è andato a cena un paio di volte e la gente ha ingigantito la cosa. Resta il fatto che Milano mormora”.