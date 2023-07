Leonardo Maria Del Vecchio innamorato di Jessica Michelle Serfaty, nuove nozze all’orizzonte Leonardo Maria Del Vecchio è nuovamente in procinto di sposarsi. Dopo la fine del suo matrimonio lo scorso dicembre, durato solo sei mesi, l’ad di Salmoiraghi e Viganò ha chiesto alla modella Jessica Michelle Serfaty di diventare sua moglie, con una proposta a dir poco lussuosa.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine del suo matrimonio lo scorso dicembre con Anna Castellini Baldiserra, Leonardo Maria Del Vecchio ha ritrovato l'amore e, a quanto pare, anche la voglia di matrimonio. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, infatti, si vede il figlio del patron di Luxottica, innamorato perso della modella americana Jessica Michelle Serfaty, con la quale inscena anche una proposta di nozze, con un anello improvvisato. Il giorno dopo, però, al dito della 31enne è spuntato un diamante in tutta la sua luminosità.

La proposta di matrimonio in Costiera

Ebbene, pare che le nozze siano una passione di famiglia, dal momento che già Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso anno, aveva ben quattro matrimoni alle spalle. Suo figlio, nato dall'unione con la quarta moglie, Nicoletta Zampillo, pare non sia da meno. Ed è così che Leonardo Maria Del Vecchio, 28 anni, amministratore delegato di Salmoiraghi e Viganò, dopo lo sposalizio lampo con la modella Anna Castellini Baldiserra, sposata a Saint Tropez nel giugno 2022, è pronto a convolare a nozze con un'altra top model, stavolta americana, di tre anni più grande e con la quale si frequenta già da qualche tempo. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, infatti, il giovane imprenditore avrebbe organizzato tutto in grande stile per chiedere alla 31enne dell'Arkansas di diventare sua moglie.

Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michelle Sefarty, foto di Chi

I due, infatti, hanno trascorso svariati giorni in Costiera Amalfitana, circondati dal lusso, tra hotel mozzafiato, tour in barca il cui noleggio a giornata si aggira attorno ai 30mila euro, che li ha portati nelle calette più belle, da Conca dei Marini al Fiordo di Furore, per poi pranzare nei ristoranti più esclusivi del posto. Nella giornata di sabato, lasciata la suite del lussuoso Borgo Santandrea Luxury Hotel, dopo un bel giro in barca, hanno pranzato nel ristorante la Conca del Sogno, teatro di una proposta di matrimonio a dir poco spettacolare. Del Vecchio ha ordinato fiumi e fiumi di champagne e bollicine, per bagnare questo momento indimenticabile, quindi dopo una serie di bottiglie spruzzate e bevute, con gli amici a contorno, il 28enne si inginocchia e chiede alla modella in piedi di fronte a lui: "Mi sposi Jessica?", porgendole un anello improvvisato, lei attonita ed emozionata (secondo i presenti ndr.) ha risposto un flebile "Sì".

Jessica Michelle Sefarty e Leonardo Maria Del Vecchio, foto di Chi

I festeggiamenti si sono protratti fino a sera, quando i due futuri sposi sono stati avvistati a Sorrento, passeggiare romanticamente. Il giorno dopo, poi, verso sera Leonardo e Jessica sono diretti all'eliporto di Scala, ed è proprio in quel momento che è comparso il vero anello di fidanzamento, confermando così la proposta.

Jessica Michelle Sefarty con l’anello al dito

Chi è Jessica Michelle Serfaty

Jessica Michelle Serfaty è una modella 31enne di origini francesi, è nata in Arkansas, dove ha conosciuto suo marito, Ididia Saferty, dal quale a 17 anni ha avuto il suo primo e unico figlio, Roman, oggi 14enne, che dopo la separazione dei genitori è stato affidato al padre. Il suo lavoro da modella inizia grazie al concorso Next Top Model America, ed è così che inizia ad avere successo. Ora vive a Los Angeles e da quando è entrata nel mondo dello show business non sono pochi i flirt con personaggi noti che si possono annoverare: da Justin Bieber a Joe Jonas, da Niall Horan degli One Direction a Ed Westwick, star di Gossip Girl, con cui era arrivata quasi al matrimonio.