Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio in una festa di lusso al Twiga, 60 bottiglie di champagne offerte ai presenti

Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio sono stati immortalati insieme a Forte dei Marmi per una serata che segna l’inizio dell’estate del Twiga, noto locale recentemente acquisito dal figlio del fondatore di Luxottica. Lui e il rapper, in consolle per un dj set, hanno aperto ufficialmente la stagione del locale con una festa a suon di Dom Perignon.

La festa di lusso al Twiga di Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio

Alcool, musica e selfie con gli invitati: Fedez e Del Vecchio hanno trascorso la serata insieme all'insegna del divertimento. Un party che apre la stagione dello storico locale, che l'imprenditore ha rilevato da Flavio Briatore nei mesi scorsi. Sono ben 60 le bottiglie di champagne offerte ai clienti, per un valore stimato oltre i 20mila euro. Fedez, che in Versilia ci torna spesso, ha immortalato tutto su Instagram, sottolineando ancora una volta il suo legame con Del Vecchio e con il locale, di cui è da anni assiduo frequentatore.

Il Twiga, nel frattempo, non cambia forma: 45 tende private, una “imperiale” da 12 posti vista mare, fino a 120 persone di staff e prezzi che restano alti — da 400 a 1.000 euro al giorno, 16.000 per l’intera stagione. Cambia però la narrazione: meno patina, più presenza social, e un pubblico che ruota sempre attorno allo stesso circuito di amici, imprenditori e volti noti.

Il rapporto tra il rapper e l'imprenditore

Quella tra Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio non è una collaborazione improvvisata. I due condividono da anni frequentazioni comuni e un giro che li tiene vicini, tra eventi, contatti e amicizie trasversali. Il rapper ha spesso trascorso le estati a Forte dei Marmi, anche dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. La sua apparizione dietro la consolle nella serata d’esordio della discoteca, del resto, non è casuale, ma è il segnale di una complicità che si muove tra imprenditoria, visibilità e musica.