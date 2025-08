Fedez pubblica la prima foto del bacio con la fidanzata Giulia Honegger: “Non può piovere per sempre”

Fedez e Giulia Honegger sono ufficialmente una coppia. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha pubblicato una foto in cui bacia la fidanzata, con lui in vacanza a Porto Cervo. “Non può piovere sempre”, ha scritto ad accompagnare gli scatti che raccontano la sua nuova vita sentimentale.

Fedez e Giulia Honegger sono ufficialmente una coppia. Dopo il primo scatto in cui si mostravano insieme, il rapper ha pubblicato alcune foto che raccontano le ultime settimane di vacanza in Sardegna: tra queste ne compare una in cui bacia la ragazza. La loro frequentazione è ormai alla luce del sole e Federico Lucia si è lasciato definitivamente alle spalle il passato e il divorzio con Chiara Ferragni, madre dei suoi figli Leone e Vittoria.

Fedez fidanzato con Giulia Honegger, la prima foto in cui si baciano

"Non può piovere sempre", ha scritto Fedez ad accompagnare alcune foto delle ultime settimane di vacanza, che lo ritraggono nella sua villa a Porto Cervo (Sardegna) insieme a Giulia Honegger. I due sono una coppia a tutti gli effetti e a ufficializzare la relazione, di cui si parla ormai da settimane, è lo scatto di un romantico bacio che si sono scambiati. Il rapper ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale e ha chiuso con il passato, lasciandosi alle spalle il matrimonio con la ex moglie Chiara Ferragni. La sua nuova fiamma è originaria di Milano ed è una stilista di professione, che ha fondato un suo brand di abbigliamento. Di recente, Fedez aveva già pubblicato tra le stories uno scatto con lei, cioè un simpatico selfie che li ritraeva uno accanto all'altra con un filtro.

La storia tra Fedez e Giulia Honegger: dagli scatti dei paparazzi all'ufficialità

Circa un mese fa, a inizio luglio, si era parlato per la prima volta di una nuova fidanzata al fianco di Fedez. Era stato il rapper a pubblicare alcuni scatti in cui si intravedeva una ragazza, di cui però aveva scelto di non svelare l'identità. A farlo ci ha pensato il settimanale Chi, spiegando che si trattava di Giulia Honegger, originaria di Milano, stilista di professione e titolare di un suo brand di moda. I due hanno trascorso prima qualche giorno insieme a Marina di Pietrasanta, per poi ‘trasferirsi' nella villa a Porto Cervo del rapper, dove tutt'ora si troverebbero. Da questa location erano arrivate le prime paparazzate, sempre dagli occhi attenti del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che aveva parlato di "baci alla luce del sole". Ora i due fanno sempre più sul serio serio e vivono il loro rapporto pubblicamente.