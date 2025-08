Fedez in vacanza con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria: “Il suo nuovo inizio”

Fedez sarebbe tornato a far battere il suo cuore con Giulia Honegger, con la quale sembra voler fare sul serio. I due sono stati paparazzati in spiaggia, in Sardegna, insieme ai figli del rapper, Leone e Vittoria. La rivista Chi parla di “intimità familiare e di serenità ritrovata per il rapper”.

Fedez e Giulia Honegger non si nascondono più. Dopo la foto del bacio pubblicata dal rapper, si godono la loro relazione alla luce del sole. Sono stati paparazzati insieme ai figli di lui, Leone e Vittoria, durante una vacanza in Sardegna: i bambini, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, si sono divisi tra i genitori. E prima di volare a Ibiza con la mamma, si sono divertiti sulla spiaggia di Porto Cervo con papà Federico e la nuova compagna, Giulia. Il settimanale racconta che il rapper è sereno accanto a lei che, dopo il periodo burrascoso vissuto dal cantante, "ha capito come stargli accanto".

La nuova vita di Fedez con Giulia Honegger

Sorridono e sembrano sereni Fedez e Giulia Honegger in alcune fotografie scattate dai paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi. Le immagini li ritraggono su una spiaggia in Sardegna, a Porto Cervo, insieme a Leone e Vittoria Lucia Ferragni, partiti con il papà prima del viaggio a Ibiza con la mamma. Il rapper, scrive il settimanale, è apparso sereno con la stilista milanese, 28 anni, con la quale sembra voler fare sul serio. "È un nuovo inizio e Giulia ha capito come stargli accanto", si legge tra le pagine del giornale accanto alle immagini che mostrano la loro intimità familiare. Il racconto sulla love story si avvalora con la conferma della relazione arrivata da Fedez, sul suo profilo Instagram.

La conferma sulla storia con Giulia Honegger: "Non può piovere per sempre"

Nelle ultime settimane Fedez aveva già mostrato pubblicamente il suo interesse per la Honegger, con alcune foto di lei o insieme a lei. E con il bacio e la didascalia "Non può piovere per sempre", nel post pubblicato due giorni fa, ha voluto rendere ufficiale la sua nuova relazione.

La foto del bacio arriva dopo quella scattata dai paparazzi e dopo il selfie pubblicato tra le stories nel quale comparivano vicini al centro di un cuore formato con le mani. Poi il testo in inglese, tradotto così: "Fratello, hai postato una cosa cringe".