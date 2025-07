Chi è Giulia Honegger, stilista e presunta nuova fidanzata di Fedez

Giulia Honegger è la nuova fiamma di Fedez. Paparazzata accanto a lui nelle ultime settimane, è la donna che il rapper ha fotografato e postato su Instagram, nell'ultimo post pubblicato ieri. Originaria di Milano, è una stilista: con la sua migliore amica ha fondato un brand di moda. Con lei, il cantante avrebbe allontanato ancora di più i gossip che lo tiravano in ballo e che lo vedevano impegnato segretamente con la collega Clara.

Chi è Giulia Honegger, stilista e fondatrice di un brand di moda

Giulia Honegger è originaria di Milano. Sul suo conto si hanno poche informazioni. Stando a quanto si legge sul suo canale Linkedin, dopo la formazione alla scuola Collegio San Carlo, ha intrapreso una carriera nel mondo della moda. Nel 2024 ha fondato un brand di abbigliamento dal nome Ayme insieme alla sua migliore amica, Lucrezia, con la quale è cresciuta.

Sconosciuta la sua età e anche il contenuto del suo profilo Instagram – il cui nome è giuliahonegger – che al momento risulta estremamente blindato. Il settimanale Chi racconta che tra i followers ha Angelica Montini, la donna che Fedez ha amato durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

La presunta storia d'amore con Fedez: le foto insieme

Fedez, nel post pubblicato ieri, ha aggiunto una foto di una ragazza a volto coperto, stesa in barca. L'identità della donna in questione è emersa oggi nel nuovo numero di Chi. I paparazzi del settimanale hanno fotografato il rapper durante una vacanza insieme a lei a Marina Di Pietrasanta: tra giornate al mare, in barca e serate nei locali, i due si sarebbero divertiti insieme. "Si frequentano" ha raccontato la rivista che darebbe per certa la loro vicinanza sentimentale. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma il gossip che circolava su Fedez e Clara sembra ormai acqua passata.