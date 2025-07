Fedez ufficializza la frequentazione con Giulia Honegger, sui social la prima foto di coppia

Fedez e Giulia Honegger insieme sui social. Dopo le foto scattate dai paparazzi mentre si scambiano romantici baci, è il rapper a pubblicare tra le sue stories Instagram un selfie insieme alla stilista. I due sarebbero quindi una coppia a tutti gli effetti e vivrebbero la loro frequentazione ormai alla luce del sole, senza più nascondersi da occhi indiscreti.

La prima foto di Fedez e Giulia Honegger insieme sui social

Tra le sue storie Instagram, Fedez ha ufficializzato la frequentazione con Giulia Honegger, originaria di Milano e stilista di professione, titolare di un suo brand. Dopo uno scatto in cui appariva sdraiata a prendere il sole, questa volta il rapper ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, mentre lei appoggia la testa sulla sua spalla. "Bro, you just posted cringe" (Bro, hai appena pubblicato qualcosa di imbarazzante) si legge, accompagnato da un filtro con due mani unite che formano un cuore. I due. quindi, sono una coppia e hanno tutta l'intenzione di vivere la loro storia alla luce del sole, senza più doversi nascondere dai paparazzi.

La vacanza insieme e il bacio "alla luce del sole"

A metà luglio Fedez ha condiviso su Instagram alcuni scatti che raccontato le ultime settimane vacanze. Nelle foto compare anche una misteriosa ragazza, con il volto coperto e di cui non era nota l'identità. A svelarla è stato il settimanale Chi, pubblicando alcune foto del rapper insieme a Giulia Honegger, la stessa che si intravedeva nel suo post. La ragazza è originaria di Milano, è una stilista di professione e titolare di un suo brand di moda. I due hanno trascorso insieme alcuni giorni di vacanza a Marina di Pietrasanta, in Versilia, tra cene e giornate al mare. A distanza di una settimana, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato altre immagini che ritraggono i due nella villa in Sardegna del rapper mentre si scambiando tenerezze e romantici baci "alla luce del sole".