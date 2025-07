Fedez e il bacio con Giulia Honegger “alla luce del sole”, la storia con la giovane stilista è ormai ufficiale

La vita sentimentale di Fedez, soprattutto dopo il divorzio con Chiara Ferragni, è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica e, infatti, non sono pochi i flirt che gli sono stati attribuiti -ultimo quello con la cantante Clara– ma nessuno che avesse l'allure di una storia d'amore. Stavolta, però, sembra che le cose vadano in maniera diversa e il rapper abbia trovato una ragazza con la quale mettere il cuore in pace. Si tratta di Giulia Honegger, giovane stilista, con la quale è stato beccato anche dal settimanale Chi, mentre si scambiavano tenerezze in riva al mare.

Scambi di baci e tenerezze in Sardegna ufficializzano la relazione

Gli scatti, ovviamente, sono sulla copertina del magazine, dove si vede chiaramente Fedez intento a baciare la ragazza, passeggiando e concedendosi qualche momento di tenerezza. I due si trovano in Sardegna, nella villa che il rapper affitta ogni anno d'estate, con loro l'inseparabile assistente di lui, Eleonora, e il suo cane; non mancano poi amici che vanno a trovarlo e con cui Fedez si diverte. La scorsa settimana i due erano stati scovati prima a Milano e poi a Marina di Pietrasanta, a dimostrazione del fatto che ormai fanno coppia fissa e sembrerebbe che lui abbia chiesto alla giovane stilista di stare insieme tutta l'estate, tant'è che da qualche settimana sembrano essere inseparabili.

D'altronde sembra essere proprio questo il momento migliore per mettere un punto e iniziare daccapo una nuova vita, anche sentimentale. È stato infatti ufficializzato il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, sono stati una coppia, sono stati marito e moglie e ora non lo sono più, l'unica cosa che rimane di quel legame sono Leone e Vittoria, per i quali resteranno sempre mamma e papà. In questo periodo, quindi, Fedez è concentrato a costruire una nuova parte della sua vita, dedicandosi alla musica, alla scrittura di un libro autobiografico e una ragazza come Giulia, determinata e intraprendente, che ha fondato un suo brand di moda, sembra essere quella giusta per accompagnarlo in questa nuova avventura.