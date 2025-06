video suggerito

Fedez e Clara, un amico conferma la versione della cantante sul bacio: "Quella sera c'erano 16 paparazzi" Fedez e Clara si sono baciati davvero o è solo una foto costruita ad arte? Il Rosso, streamer e amico del cantante, ha raccontato la sua versione su quella sera, dopo il Radio Hits Future Festival: "C'erano 16 paparazzi fuori dal ristorante, non si sono avvicinati se non per salutarsi".

A cura di Elisabetta Murina

Fedez e Clara si sono baciati davvero o è stata solo una foto costruita ad arte? Secondo il settimanale Chi, che ha diffuso per prima la notizia, tra i due cantanti di Scelte Stupide ci sarebbe stato un bacio vero e proprio durante una serata insieme dopo il Radio Zeta Future Hits Festival. La diretta interessata ha però smentito, parlando di "prospettiva". A sostenere che non sia successo nulla anche il Rosso, amico del rapper, (a cui di recente ha rotto il naso durante un incontro di boxe).

"Non si sono avvicinati se non per salutarsi"

Durante una live su Twitch, il Rosso ha raccontato come sono andate davvero le cose tra Fedez e Clara lo scorso 1 giugno, nella serata in cui secondo Chi sarebbe avvenuto il bacio. "Quella sera c'erano 16 paparazzi fuori dal ristorante", ha spiegato. La cantante più volte sarebbe uscita dal locale per invitarli ad andarsene: "Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente. Lei è uscita più volte a dire stop". Quanto alla vicinanza tra i due artisti di Scelte Stupide, lo streamer ha spiegato: "Non c'è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi. Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo".

Il presunto flirt tra Clara e Fedez

Dopo la collaborazione artistica per il brano Scelte Stupide, il legame tra Fedez e Clara è finito sotto i riflettori. Ad accendere il gossip la domanda "Sei fidanzata?" fatta alla cantante durante una live Twitch, a cui lei aveva evitato di rispondere. Il rapper lo aveva fatto al suo posto, dicendo: "Fatti i ca**i tuoi". Le voci erano poi esplose quando il settimanale Chi ha pubblicato uno scatto parlando di bacio tra i due. Clara aveva smentito, anche perché dal 2022 risulterebbe fidanzata con Jacopo Neri, lontano dal mondo dello spettacolo.