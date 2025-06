Fedez rompe il naso a Il Rosso in un incontro di boxe live su TikTok: lui al pronto soccorso finge di denunciarlo Fedez rompe il naso a Il Rosso durante uno sparring live su TikTok. L’influencer finisce al pronto soccorso e scherza: “Lo denuncio”. Ovviamente, il video è diventato viralissimo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La serata di allenamento tra amici si è trasformata in un incidente che ha fatto il giro del web. Il Rosso, popolare content creator, si stava preparando per il suo attesissimo match di boxe contro Ragnar del 21 giugno 2025, quando ha deciso di coinvolgere Fedez in una sessione di sparring durante una delle sue consuete dirette TikTok. Non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi al pronto soccorso.

È successo tutto in diretta

L'atmosfera era rilassata e scherzosa, con i due amici che si punzecchiavano tra una combinazione e l'altra. Fedez, già noto per la sua passione per la boxe e per aver partecipato a diversi incontri, sembrava il compagno di allenamento perfetto per Il Rosso. Le risate del pubblico in live accompagnavano ogni scambio, mentre i commenti scorrevano velocissimi sullo schermo. Ma quando Fedez ha sferrato quello che doveva essere un jab controllato, qualcosa è andato storto. Il colpo, più potente del previsto, ha centrato in pieno il naso di Il Rosso, provocando una reazione da parte di tutti i presenti.

Dal ring al pronto soccorso

La reazione immediata è stata di incredulità. Il Rosso si è portato le mani al viso mentre Fedez ha subito abbracciato il compagno ancora inconsapevole di quello che è successo. La live è continuata per alcuni minuti, ma alla fine è stato inevitabile interrompere tutto per dirigersi in ospedale. Le storie e le clip successive hanno mostrato Il Rosso al pronto soccorso che, nonostante tutto, non ha perso il suo umorismo. "Penso che denuncerò Fedez", ha detto scherzando, mostrando il suo naso evidentemente tumefatto. In un'altra storia, invece, Il Rosso ancora a controllo ha scritto: "Fedez, comprami una Maserati". Il video dell'incidente ha fatto rapidamente il giro di tutte le piattaforme social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Ovviamente, è stato solo un incidente e i rapporti tra i due amici non sono compromessi.