video suggerito

“La foto del bacio tra Fedez e Clara”, ma lei si infuria: “Invenzioni, è solo prospettiva” Il magazine Chi pubblica la foto di quello che sembrerebbe essere un bacio tra Fedez e Clara, nuova – ma per ora ancora presunta – coppia dell’estate. Ma la cantante si infuria: “Invenzioni sulla mia vita privata. Bella la prospettiva nelle foto”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scoppia il caso del presunto bacio tra Fedez e Clara. Il magazine Chi pubblica in un servizio anticipato dal sito la foto (qui) di quello che sembrerebbe essere un avvicinamento romantico tra i due cantanti di “Scelte stupide”. Lo scatto non è chiarissimo ma mostra i due con i volti vicini, intenti a scambiarsi quello che sembrerebbe essere proprio un bacio sulle labbra. E infatti il titolo del servizio recita: “È Clara la nuova fidanzata di Fedez? Scatta il bacio!”.

La smentita di Clara

A infuriarsi per la pubblicazione del servizio e della foto è stata proprio Clara che, in una Instagram story, ha smentito che quello scatto ritragga un bacio. “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. L’artista lascia intendere quindi che quello con Fedez non sia un bacio ma solo il risultato di una foto scattata da un’angolazione particolarmente ben riuscita. Non si tratta, quindi, di una coppia? Tra i due il sodalizio è davvero rimasto solo artistico?

La domanda a Clara: “Sei fidanzata?”, a rispondere era stato Fedez

Secondo quanto pubblica il magazine Chi, la foto risalirebbe allo scorso 1° giugno e sarebbe stata scattata all’uscita del ristorante Il Marchese al termine dell’esibizione dei due sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025. Ad accendere ancora di più i riflettori sul legame tra Fedez e Clara era stato quanto accaduto qualche giorno fa quando, durante una live Twitch con i creator Il Rosso e King Ash, Clara aveva evitato di rispondere alla domanda “Sei fidanzata?”. Era stato Fedez a farlo al posto suo. “Ma fatti i ca*** tuoi!”, aveva replicato il rapper all’autore della domanda, spegnendo sul nascere ogni curiosità a proposito dell'attuale status sentimentale della collega. Da tempo Clara risulta essere legata a Jacopo Neri. Suo coetaneo, Neri non appartiene al mondo della musica e dello spettacolo. I due starebbero insieme dal 2022.