Fedez e Clara paparazzati di nuovo insieme: la verità sui loro incontri

A cura di Daniela Seclì

Fedez e Clara sono stati paparazzati di nuovo insieme dal settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha svelato il motivo degli incontri tra i due artisti. E no, nessun legame sentimentale tra loro. Come era stato ipotizzato sin dall'inizio, Fedez e Clara avrebbero intenzione di collaborare nella realizzazione di un singolo di prossima uscita, molto probabilmente lo ascolteremo nel corso dell'estate 2025. Vediamo tutti i dettagli.

Fedez e Clara, l'ipotesi di un singolo in uscita

Il magazine Chi ha immortalato Fedez e Clara insieme a Milano. Così, ha svelato cosa bolle in pentola tra i due. Nulla di sentimentale, ma come avevamo ipotizzato sin dall'inizio, sembra che all'orizzonte ci sia una collaborazione tra loro. In particolare, Fedez avrebbe deciso di realizzare con lei il singolo dell'estate:

I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate. E che porteranno anche sul palco del Forum, dove il cantante tornerà a esibirsi a settembre.

Dunque, nelle prossime settimane li vedremo spesso insieme. Non resta che attendere di ascoltare la musica che i due artisti produrranno.

Fedez e Clara, i dettagli della serata trascorsa insieme

Il settimanale Chi ha pubblicato su Instagram le foto della serata che Fedez e Clara hanno trascorso insieme. I due cantanti si sono visti a Milano, avrebbero cenato insieme in un locale nel cuore del quartiere di Brera. Ma non erano da soli. Con loro c'era anche Eleonora Sesana, assistente di Fedez e altri due amici. Dopo la cena si sono recati tutti insieme in discoteca. Il settimanale Chi smentisce coloro che sostengono che nel corso della serata i due cantanti sarebbero sembrati fin troppo in intimità per essere solo amici: "Clara è fidanzatissima e innamorata del suo Jacopo, con cui è volata a Tokyo qualche settimana fa".