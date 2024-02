Chi è Eleonora Sesana, l’assistente personale di Fedez Eleonora Sesana è l’assistente personale di Fedez. È milanese, un master presso la 24ORE Business School e un passato come ‘celebrities specialist’ per Dolce e Gabbana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Eleonora Sesana è l'assistente personale di Fedez, entrata nelle cronache del mondo dello spettacolo dopo la seconda stagione di The Ferragnez. È milanese, non si sa con certezza quanti anni abbia, ma stando ai suoi studi dovrebbe avere circa 33 anni. Eleonora Sesana non si mostra molto volentieri sui social. Il suo lavoro è quello di personal assistant e pr and communication assistant. Nel 2018 è stata anche una celebrities specialist per Dolce e Gabbana. Di recente, Eleonora Sesana ha accompagnato Fedez in un viaggio a Miami.

Chi è Eleonora Sesana, l'assistente di Fedez

Eleonora Sesana, come da suo profilo LinkedIn, ha ottenuto una laurea triennale in Scienze del Turismo presso l'Università degli Studi dell'Insubria per poi iscriversi presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e ha ottenuto la laurea specialistica in Turismo, territorio e sviluppo. Hai poi ottenuto master in comunicazione e media digitali presso 24ORE Business School e ha iniziato a lavorare presso la Natasha Slater Studio, poi per Dolce e Gabbana e infine come assistente personale di Fedez. Il suo compito è quello di organizzare tutte le attività del datore di lavoro, professionali e private. Spesso Fedez l'ha immortalata durante queste attività, anche se lei non ama essere ripresa. Si sono così dati vita dei veri e propri siparietti.

La vita privata di Eleonora Sesana

Non ci sono notizie rilevanti circa la vita privata di Eleonora Sesana, non è possibile stimare quindi nulla rispetto al suo stato sentimentale. L'assistente personale di Fedez dispone di un profilo Instagram privato di circa 1874 follower. Su LinkedIn descrive se stessa come una donna ‘motivata, entusiasta e concreta'. In alcune storie, Fedez ha condiviso su Instagram alcuni momenti dove viene inquadrata anche Eleonora che, come è noto a chi segue il rapper, non ama mostrarsi.