Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sposi, la felicità di Eleonora Giorgi al matrimonio del figlio Eleonora Giorgi appare felice al matrimonio di suo figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. I due si sono sposati a Forte dei Marmi, anticipando la data delle nozze, perché l'attrice potesse essere in forze e assistere con gioia a questo bellissimo momento.

A cura di Ilaria Costabile

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio si è svolto a Forte dei Marmi, prima di quanto preventivato perché Eleonora Giorgi fosse abbastanza in forze da assistere alle nozze di suo figlio. Sul settimanale Chi sono stati pubblicati gli scatti delle nozze, in cui l'attrice abbraccia felice e sorridente il figlio, che ha coronato il suo sogno d'amore.

Le foto di Eleonora Giorgi al matrimonio del figlio Paolo Ciavarro

Ed eccola, quindi, seduta in prima fila accanto all'ex marito Massimo Ciavarro, padre di Paolo, con il quale proprio sulle spiagge della Versilia si è innamorata girando Sapore di Mare 2, uno dei film iconici del cinema italiano Anni Settanta. L'attrice assiste con gioia all'evento, prima sostenitrice della coppia che ha dimostrato di saper costruire un amore duraturo, che ha superato piccole e grandi insidie. "Abbiamo anticipato le nozze perché voglio che mamma ci sia" aveva detto Paolo, proprio al settimanale Chi, per motivare lo spostamento della cerimonia, prevista in realtà per ottobre 2024. Come è noto, Eleonora Giorgi sta affrontando, ormai da mesi, il percorso di guarigione dal cancro che le è stato diagnosticato e per il quale si è sottoposta già ad un intervento, oltre che a cicli di chemioterapia. Nelle foto pubblicate dal settimanale, l'attrice abbraccia la nuora, che su Instagram le dedica anche un post scrivendo: "Suocera, amica, complice".

Un matrimonio all'insegna della felicità e dell'amore, circondati dalle persone più care. Tra gli invitati anche ex gieffini, come Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria: il primo, fidanzato di Micol Incorvaia che, tra l'altro, ha anche beccato il bouquet al primo lancio e chissà che non possa esserci un matrimonio in fururo; il secondo amico fraterno dello sposo, nonché compagno di reality di Tavassi, con il quale ha condiviso la casa del Grande Fratello.