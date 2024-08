video suggerito

Massimo Ciavarro: "Eleonora Giorgi è una parte della mia vita, niente è artefatto nel nostro legame" Massimo Ciavarro parla in un'intervista del suo rapporto con Eleonora Giorgi, sua ex moglie e madre di suo figlio Paolo. I due hanno un legame importante, che si è rafforzato ancor di più in un momento di difficoltà come quello che sta attraversando l'attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Il legame tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è qualcosa che supera la semplice definizione di ex coniugi, è qualcosa di più profondo e viscerale che in questi ultimi mesi, durante i quali l'attrice sta affrontando il tumore al pancreas, si è rafforzato ancora di più. Lo racconta lui stesso in un'intervista a La Stampa, dove parla anche del rapporto con suo figlio Paolo, nato proprio dall'amore con l'attrice.

Il rapporto con Eleonora Giorgi e il sostegno nel momento di difficoltà

Eppure, come ricorda Ciavarro, tra lui ed Eleonora Giorgi, conosciuta sul set di Sapore di mare 2, non è stata un'attrazione fatale, bensì un sentimento nato a posteriori. Il loro è stato un matrimonio durato tre anni, dal 1993 al 1996, ma erano fidanzati già da qualche tempo, ma è così che è nato il loro amore:

Con Eleonora non è stato subito amore. Ci siamo rivisti un anno dopo le riprese, grazie a un invito di Enrico Lucherini, a casa di Cecchi Gori, durante una serata di Sanremo. Sul set di Sapore di mare 2 avevamo fatto amicizia, un giorno, durante una pausa della lavorazione, ci eravamo incontrati per caso, tutti e due avevamo preso una bici per fare un giro a Forte dei Marmi, avevamo appena girato quella scena famosa “pizza fredda e birra calda”, volevamo rilassarci, ci siamo fatti qualche drink, abbiamo iniziato a chiacchierare, ci siamo conosciuti un po’ meglio. Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita, abbiamo fatto un figlio, niente potrà cancellarla. È naturale, non c’è niente di artefatto nel nostro legame

In questo periodo così difficile e delicato per la sua famiglia, durante il quale Eleonora Giorgi si è sottoposta ad un'operazione per contrastare il tumore al pancreas, scoperto mesi fa, Ciavarro non ha esitato nemmeno un secondo a starle accanto:

Sarei stata una mer…se non fossi andato. Per me è stata la cosa più normale del mondo. Anche se ultimamente non ci sentivamo tanto spesso, nel momento del bisogno era logico starle accanto. Sono stato felice di vedere la sua gioia e anche quella di mio figlio Paolo.

Massimo Ciavarro in veste di nonno

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con suo figlio, Paolo, l'attore si dice contento, soprattutto perché ritiene abbia trovato una persona capace di stargli accanto come Clizia Incorvaia, sposata lo scorso luglio. E sulla vita da nonno aggiunge:

Vorrei vedere di più mio nipote, ha due anni e mezzo, è stupendo, mi chiama nonno Massolo, ha un po’ paura di me, forse perché i primi tempi mi ha visto con la barba e io ho fatto un po’ il burbero. Però sono contento, almeno sa chi sono. Sono felice per Paolo, penso che Clizia sia la donna giusta per lui, è un vulcano, sempre piena di idee, Paolo invece è un po’ come me, abbastanza cupo. Si completano.