Eleonora Giorgi gioca con il nipote con cappello e mascherina, il video pubblicato da Clizia Incorvaia Eleonora Giorgi appare sorridente in una delle rare immagini rese pubbliche in questo delicato periodo nel quale si sta curando da un tumore al pancreas. A condividere il video mentre gioca con il nipotino Gabriele è Clizia Incorvaia che scrive: "Amori".

A cura di Gaia Martino

Eleonora Giorgi sta lottando contro un tumore al pancreas, ma non rinuncia a giocare con il suo nipotino, Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia incorvaia. L'attrice si è assentata dai social in questo periodo, ma nelle ultime ore è apparsa in una story condivisa dall'ex gieffina che l'ha ripresa mentre si diverte con il nipote a giocare per terra.

Le immagini di Eleonora Giorgi mentre gioca con il nipote

"Amori" scrive Clizia Incorvaia tra le stories a corredo di un video che mostra Eleonora Giorgi mentre gioca con il piccolo Gabriele, nato nel febbraio 2022. L'attrice che si sta curando da un tumore al pancreas, indossa un cappello e una mascherina ma sorride davanti al bimbo di due anni e mezzo mentre giocano insieme ad un dinosauro giocattolo.

Le vacanze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia vicino Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia questa estate hanno scelto l'Italia per godersi le vacanze. Stando al racconto dell'ultimo numero di Chi, hanno preferito non allontanarsi da casa per restare vicini a Eleonora Giorgi: "È giusto essere sempre a non più di poche ore da lei", per correre in suo soccorso, qualora ce ne fosse bisogno. La famiglia sta vivendo un periodo delicato, nonostante ciò non perde il sorriso e la voglia di godersi i momenti di gioia. A causa della diagnosi di tumore, Paolo Ciavarro ha infatti anticipato la data delle nozze per fare in modo che la mamma si godesse a pieno l'emozionante giorno. "Abbiamo anticipato le nozze perché voglio che mamma ci sia" aveva spiegato. Nel giorno del matrimonio hanno posato insieme a Eleonora Giorgi sorridenti e felici. L'ultimo post reso pubblico dall'attrice, infatti, è dedicato alla cerimonia dei due ex gieffini: "Paolo e Clizia si sono sposati! Che emozione, che commozione e che divertimento! Felicità", le parole.