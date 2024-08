video suggerito

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Ponza: “Vacanze in Italia per non allontanarsi da Eleonora Giorgi” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si stanno godendo le vacanze estive con i piccoli Gabriele e Nina. Il settimanale Chi li ha fotografati a Ponza, in provincia di Latina: “Estate in Italia per rilassarsi e non allontanarsi da Eleonora Giorgi”, si legge. La mamma di Ciavarro sta lottando contro un tumore al pancreas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo le nozze hanno scelto l'Italia per trascorrere la loro luna di miele e le vacanze estive. La coppia nata nel 2020 nella casa del Grande Fratello si è giurata amore eterno lo scorso 12 luglio, anticipando la data per fare in modo che Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un tumore al pancreas, fosse abbastanza in forze per godersi l'emozionante giorno. Per starle vicino in questo momento delicato che sta attraversando, hanno deciso di non allontanarsi troppo da casa durante la loro fuga d'amore: il settimanale Chi li ha pizzicati insieme al figlio Gabriele e a Nina, nata dall'unione tra Clizia e l'ex Francesco Sarcina, a Ponza, in provincia di Latina, durante una giornata di relax al mare.

Le vacanze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in Italia

Il settimanale Chi racconta le vacanze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia spiegando il motivo per il quale avrebbero deciso di non allontanarsi troppo da casa. Hanno scelto Ponza per qualche giorno di relax, preferendo restare in Italia perché la mamma del neo sposo, Eleonora Giorgi, sta combattendo la sua battaglia contro il tumore "ed è giusto essere sempre a non più di poche ore da lei", si legge. Davanti ai paparazzi della rivista si baciano, abbracciano e si divertono con il figlio Gabriele e la figlia di lei, Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina: "Non escludono di avere un altro bebé", si legge.

Foto di Chi

I prossimi impegni lavorativi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare alla loro frenetica vita. A settembre si ricomincia, scrive la rivista, e la coppia ha "una nuova casa a Roma", "il lavoro di sempre", e forse qualche novità che li attende. Per lei, stando a quanto circolato nelle ultime ore, ci sarebbe un (non ancora definito) impegno con La Talpa, il reality pronto a tornare in onda con Diletta Leotta alla conduzione, che potrebbe vederla tra i concorrenti.