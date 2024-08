video suggerito

Clizia Incorvaia prossima concorrente a La Talpa: l'indiscrezione

Il ritorno de La Talpa si fa sempre più vicino e c'è grande curiosità per quello che sarà non soltanto il cast ufficiale, ma soprattutto per la nuova sfida che attende Diletta Leotta. Alla conduttrice di Dazn è affidato il rilancio di un marchio rimasto nel congelatore per anni. Fioccano, però, anche le indiscrezioni che riguardano i nomi dei concorrenti che parteciperanno a questa edizione. Il programma, che verrà trasmesso sia su Mediaset Infinity che su Canale 5, dovrebbe partire subito dopo la fine del Grande Fratello (che intanto ha quasi ufficializzato la presenza di Enzo Paolo Turchi).

L'indiscrezione del settimanale

Nonostante il cast non sia ancora stato ufficialmente confermato, le indiscrezioni come detto in apertura si moltiplicano. La redazione di Chi, il settimanale diretto proprio dal conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha puntato sul nome di Clizia Incorvaia. L'influencer, che lo scorso luglio ha sposato Paolo Ciavarro, conosciuto proprio durante un'edizione del Grande Fratello, sarebbe pronta a tornare in televisione e lasciare a casa il suo nuovo marito e il piccolo Gabriele, nato dalla loro relazione. Resterà a casa anche Nina, nata dalla precedente relazione della soubrette, avuta con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Il settimanale Chi ha lasciato intendere che Clizia potrebbe dunque entrare nel cast de La Talpa.

Il possibile cast

Clizia Incorvaia non dovrebbe essere l'unica a essere confermate nelle prossime ore. Tra le voci di possibili conferme, si parla di Jo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Alessandro Egger e si parla anche di due vecchie conoscenze del mondo di Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller. Corteggiato anche Nicola Ventola, che avrebbe detto no per motivi lavorativi. L'ex calciatore di Bari e Inter, infatti, ha ripreso le trasmissioni su Twitch insieme agli amici di sempre, Lele Adani e Antonio Cassano.