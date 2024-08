video suggerito

Enzo Paolo Turchi concorrente al Grande Fratello: “Mia moglie mi ha vietato di guardare le altre donne” Enzo Paolo Turchi parla della sua partecipazione al Grande Fratello. Il ballerino e coreografo ha specificato quali sono state le raccomandazioni di sua moglie Carmen Russo e ha chiarito che non si fermerà se dovesse incorrere in problemi fisici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enzo Paolo Turchi concorrente Vip alla prossima edizione del Grande Fratello. Ad annunciare la sua partecipazione al programma – quest'anno con un cast misto formato da "nip" e volti noti del mondo dello spettacolo – è stato il ballerino e coreografo sulle pagine di Nuovo Tv. Il coreografo e ballerino ha rivelato quali sono state le raccomandazioni della moglie e come si comporterebbe se dovesse fare i conti con un problema fisico come quello che lo costrinse a ritirarsi dall'Isola dei Famosi nel 2005.

Enzo Paolo Turchi sulla partecipazione al GF: "Mia moglie mi ha vietato di guardare le altre donne"

Enzo Paolo Turchi è pronto a intraprendere la nuova sfida televisiva. La sua partecipazione allo show, però, comporta il dover seguire delle direttive che hanno poco a che fare con il regolamento della Casa. Il ballerino, infatti, ha raccontato che sua moglie Carmen Russo (descritta come molto gelosa) gli ha chiesto di "non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti". Turchi le ha assicurato di avere occhi solo per lei, aggiungendo di essere felice per il supporto che riceverà da sua figlia Maria, che farà il tifo per lui da casa.

La promessa di Enzo Paolo Turchi: "Non scapperò come dall'Isola dei Famosi per le emorroidi"

Nel 2005 Enzo Paolo Turchi partecipò all'Isola dei Famosi, rendendosi protagonista di una spiacevole vicenda e abbandonando il programma per un problema fisico. Si augura che nella Casa del Grande Fratello non accada la stessa cosa: "Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla Casa!" Il ballerino ha sottolineato come gli piacerebbe fare parte dello show, specificando che se si dovesse verificare una soluzione analoga a quella dell'Honduras agirebbe in modo diverso: "Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice. Laggiù non c'era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile".