Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in luna di miele, dove sono stati e chi c'era con loro Clizia e Paolo Ciavarro si godono la luna di miele in Sicilia. Tra cene romantiche e relax, i due hanno condiviso questi momenti con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, insieme ad altre coppie di amici.

Dopo le nozze celebrate lo scorso 12 luglio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si godono la loro luna di miele, non troppo distanti da casa, circondati dall'affetto delle persone che amano di più e soprattutto insieme al loro piccolo Leonardo.

La luna di miele in Sicilia

La meta prescelta è la Sicilia, un tour in varie località che ha permesso loro di trascorrere del tempo lasciandosi andare al relax del mare, del sole, tra lezioni di surf e un aperitivo sulla spiaggia. I due neo sposi hanno pubblicato sui social, alcuni dei momenti più belli di questa vacanza, che arriva dopo un momento di estrema felicità, ovvero il matrimonio, anticipato e celebrato in Versilia, rigorosamente sulla spiaggia. Quella per il mare, infatti, è una passione che da sempre li unisce, come dimostra anche la scelta della location per la luna di miele, in una terra, la Sicilia, particolarmente cara alla ex gieffina, diventata un posto del cuore anche per il suo sposo.

Clizia e Micol Incorvaia, fonte Instagram

In compagnia degli amici di sempre

I due, però, hanno voluto condividere queste giorni circondati dai loro affetti. Ed ecco, infatti, arrivare Micol, sorella minore di Clizia, insieme al compagno Edoardo Tavassi, un quartetto ormai inseparabile, a cui si sono aggiunte anche altre coppie di amici. Insieme hanno condiviso una romantica e suggestiva cena ad Agrigento, con la Valle dei Templi sullo sfondo, in un bellissimo resort che ha contribuito a rendere ancora più magica una calda serata di luglio. Al momento la coppia non ha rivelato se saranno previsti altri viaggi nel corso dell'estate, che magari li porteranno fuori dall'Italia, ma la Sicilia è stata scelta tempo addietro come meta per la loro luna di miele, come d'altra parte scrive anche l'influencer sui social "Luna di miele siciliana", pubblicando scatti in cui non mancano effusioni, sguardi complici, abbracci e baci, come se questi anni insieme non fossero mai passati e, anzi, il loro amore possa crescere a dismisura, giorno dopo giorno.