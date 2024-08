video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si rilassano dopo il matrimonio, ma l'obiettivo è allargare la famiglia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez trascorrono le loro vacanze in Sardegna, il viaggio di nozze è previsto per ottobre. Beccati in spiaggia, con dei vicini d'ombrellone d'eccezione come Fabio Caressa e Benedetta Parodi, i due hanno già in mente il prossimo obiettivo: allargare la famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser trascorrono le loro vacanze in Sardegna, dove hanno affittato una villa in cui rilassarsi dopo le lunghe giornate di mare. Dopo il matrimonio dello scorso 30 giugno, infatti, hanno optato per delle vacanze più pacate, in cui prendersi del tempo per loro, lontano dalla solita vita mondana, ma questo non significa che non condividano le loro giornate con amici e, ovviamente, familiari. Il settimanale Chi li ha beccati mentre chiacchierano con Fabio Caressa e Benedetta Parodi, incontrati per caso sulla spiaggia di Punta Marana.

L'incontro al mare con Caressa e Parodi

Sole, relax e una partita a bocce per ingannare il tempo, è così che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez trascorrono uno dei tanti pomeriggi delle loro vacanze sarde. Eccoli, concentratissimi nel gioco, soprattutto la modella argentina, che si diletta in tiri mirati per conquistare la vittoria. Tra un lancio e l'altro, però, non manca il tempo per un'amabile chiacchierata e infatti hanno trovato dei vicini d'ombrellone d'eccezione, come Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La coppia, affiatatissima, si ferma a scambiare qualche parola con i neo sposi e si uniscono anche al gioco da spiaggia. Pena per chi perde? Probabilmente un aperitivo.

Il desiderio di allargare la famiglia

La vera vittoria, però, sarebbe tornare a casa dalle vacanze in dolce compagnia. Era quello che, in fin dei conti, aveva già dichiarato Cecilia Rodriguez proprio al settimanale Chi, poco dopo aver pronunciato il "sì" che la terrà legata ad Ignazio per la vita. L'obiettivo, ora, è quello di allargare la famiglia e i presupposti ci sono tutti, bisogna solo prendersi il tempo giusto, senza fretta, ma con la volontà di donare il proprio amore a qualcuno che non aspetta null'altro che essere messo al mondo. Intanto, i due sposi pensano anche al viaggio di nozze: partiranno ad ottobre, quando festeggeranno il loro ottavo anno insieme e, magari, sarà proprio in quei giorni che riusciranno a realizzare anche quest'altro grande desiderio.