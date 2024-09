video suggerito

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Speriamo di scrivere un amore eterno, siamo anime affini” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ospiti di Verissimo e raccontano il loro matrimonio: “Speriamo di scrivere una storia eterna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospiti della prima puntata di Verissimo, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e tornato in diretta dopo la pausa estiva, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ripercorrono il giorno più importante della loro storia d'amore, ovvero il giorno delle loro nozze. "Per noi era come se fossimo da sempre sposati, il matrimonio era la parte romantica, la celebrazione di questo grande amore" ha dichiarato l'influencer.

L'emozione del matrimonio

Una celebrazione fatta in piena regola, con la notte prima del matrimonio trascorsa separatamente: "Mi piaceva l'idea che lui potesse sognarmi, immaginarmi, proiettarsi per il giorno dopo, mi sono concessa un momento che fosse solo per me", ha raccontato Clizia. Paolo, invece, ha dedicato il tempo prima del fatidico sì a sua madre, Eleonora Giorgi:

Ho fatto fiesta loca con mia madre, ho avuto l'opportunità di passare una notte con mia madre, cosa che non succedeva da anni, siamo rimasti svegli fino alle due di notte, ed è stato un momento bellissimo che mi porterò dietro per sempre, soprattutto in questo momento così delicato.

Le parole su Eleonora Giorgi

Silvia Toffanin, quindi, chiede a Ciavarro qualche notizia sulle condizioni della madre e lui risponde con grande cercando di spiegare quale sia la situazione che vive ad oggi la sua famiglia, ma soprattutto sottolineando l'occasione che questa condizione ha concesso ad entrambi:

Lei combatte, il suo spirito è forte, questi nove mesi sono stati e continuano ad essere il momento più bello con mia madre di tutta la mia vita, non ho mai passato così tanto tempo con lei, abbiamo trasformato la tragedia in qualcosa di bellissimo, sarà stupido, ma è così".

Non è mancata la commozione da parte di Clizia Incorvaia che, infatti, ammette: "In lei ho un'amica, una complice, una mamma, tante cose, quindi è un momento abbastanza difficile, ma in realtà è stata lei a contagiarsi con la sua solarità e a darci la forza in questi mesi".

Clizia Incorvaia parla dell'amore con Paolo Ciavarro

L'amore di Clizia e Paolo si è fortificato nel tempo e la loro speranza è quella di poter portare avanti: "Ci siamo sposati dove loro si sono innamorati, il loro amore continua in un'altra forma, noi speriamo di scrivere qualcosa di eterno". L'influencer si è poi soffermata su come il loro sia stato un incontro fortunato:

Lui mi ha stupita, dicendomi che sarebbe andato a braccio, non mi aspettavo niente di scritto, mi ha emozionato tantissimo. Poi tutto come lo avevo immaginato. Siamo diametralmente opposti a livello caratteriale, abbiamo uno stesso modo di guardare all'amore, all'amicizia, alla famiglia, ed è quello che conta. Siamo anime affini che si sono ritrovate, non so se esiste una vita pregressa, ma ci siamo ritrovati, siamo stati fortunati.