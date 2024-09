Il matrimonio di Andrea Dal Corso e Teresa Langella fa commuovere Silvia Toffanin: “Quanto eri bella”

video suggerito

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati i protagonisti della puntata di sabato 21 settembre di Verissimo. La coppia fresca sposa ha raccontato le prime impressioni del matrimonio nello studio di Silvia Toffanin, con immagini esclusive del matrimonio da favola. La coppia, nata all'interno di Uomini e Donne, racconta il coronamento di questo sogno d'amore. Nelle immagini mostrate, persino il prete fa una menzione a Maria De Filippi: "Galeotta è stata lei". Anche Silvia Toffanin si scioglie e in studio l'abbraccia fortissimo: "Ma quanto eri bella, Teresa!".

Il racconto del matrimonio

Andrea Dal Corso commenta le emozioni di quel giorno: "So di essere molto fortunato. Io son bravo a tenermi ma dentro ho un vortice. Ti immagini tutto, sarà così o sarà così, quando le vivi, però, è tutta un'altra cosa. E quando vivi quelle emozioni, ti rendi conto che tutto scivola via veloce. Volevamo fermare il tempo". Teresa Langella racconta: "Io continuavo a vedere i suoi occhi, mi immaginavo quello sguardo, mi immaginavo che stava per diventare finalmente mio marito. È stato bellissimo. Mio padre? Era felicissimo. Chiedevo: cosa pensi? E lui: sei bellissima. Quel giorno l'ho visto piangere per la prima volta".

Le lacrime di Silvia Toffanin: si commuove per loro

Le scene bellissime del matrimonio di Andrea Dal Corso e Silvia Toffanin fanno commuovere persino Silvia Toffanin che dopo aver lanciato il servizio, lascia scappare via una lacrima e corre ad abbracciare Teresa Langella: "Quanto eri bella, Teresa. Questo è un sogno! Sei bellissima, sei una principessa, fatti abbracciare".

Il messaggio del parrocco e il riferimento a Maria De Filippi

Tra i video mostrati, anche l'omelia del parroco che ha fatto un riferimento a Maria De Filippi: "Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Maria De Filippi e Uomini e Donne, ecco chi è stato il principe galeotto che vi ha fatto sognare l'amore. È bello sapere che siete fieri di entrambi. Una delle cose più belle è incontrare una persona che ti sappia sentire, che ti sappia amare".