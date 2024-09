video suggerito

Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto sposi, la festa a sorpresa: “Ci ha chiamato una voce al microfono” Andrea Dal Corso e Teresa Langella stanno per diventare marito e moglie. In vista della cerimonia, la famiglia di lei ha organizzato una festa per la coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata nel programma di Uomini e Donne, sono prossimi al matrimonio. Le nozze verranno celebrate sabato 14 settembre in Costiera Amalfitana, ma in attesa del grande evento sono già iniziate le sorprese. In vista della cerimonia, la famiglia di Langella (che da poco ha festeggiato l'addio al nubilato) ha organizzato una festa con fuochi d'artificio. "Qui, dove le radici non si sono mai staccate e dove per sempre io troverò casa mia" si legge a corredo del video postato sui social dall'ex tronista del dating show di Maria De Filippi. La coppia di recente ha anche svelato il tema delle nozze.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso prossimi al matrimonio: la festa a sorpresa per la coppia

Nel video condiviso su Instagram Teresa Langella mostra il suo stupore per la festa organizzata dalla sua famiglia. "Stanotte a mezzanotte una voce al microfono: ‘Sposi, venite!' Papà, Mamma e Sis hanno in serbo una sorpresa per noi, gli auguri agli sposi e come da tradizione i fuochi d’artificio!" si legge nella didascalia del post. L'ex tronista non nasconde l'emozione:

Qui, nella casa che mi ha vista crescere, in quel viale dove da piccola giocavo a nascondino citofonando case e oggi vi rivedo tutti qui, come se il tempo non fosse mai passato! I nonni con gli occhi lucidi su una panchina, gli amici del viale ad applaudirci, zii e cugini tra baci e abbracci. Qui, dove le radici non si sono mai staccate e dove per sempre io troverò casa mia.

Nel filmato scorrono le immagini della festa, la coppia che si abbraccia mentre guarda i fuochi d'artificio o quando brinda insieme agli amici e i familiari che hanno preso parte alla festa. In alcune storie condivise sul suo profilo, Langella aveva rivelato il tema delle nozze: "Sarà l'alba. L'alba simboleggia i nuovi inizi, la rinascita e la promessa di un nuovo giorno. L'alba è il simbolo perfetto per raccontare l'inizio di questo nuovo capitolo. Al mio matrimonio, poi, ci sarà una distesa di fiori".

Teresa Langella sulle nozze con Andrea Dal Corso: "Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto"

A maggio scorso Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ospiti di Verissimo, avevano svelato la data del matrimonio. "Io vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità" aveva confessato l'ex tronista di Uomini e Donne a Silvia Toffanin.