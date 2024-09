video suggerito

Caos a Uomini e Donne: "Mario Cusitore litiga con Armando Incarnato che scoppia a piangere, interviene De Filippi" Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 18 settembre svelano una lite furibonda tra Mario Cusitore e Armando Incarnato. Ospiti in studio Tony Renda e i neosposi Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 18 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni trapelate, in studio sarebbe scoppiata una lite tra due cavalieri del Trono Over, Mario Cusitore e Armando Incarnato, fino alle lacrime di Armando. In studio tanti ospiti: l'ex concorrente di Temptation Island Tony Renda e i neosposi Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Anticipazioni Uomini e Donne, la lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato

A diffondere le anticipazioni di Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto riporta sul suo profilo Instagram, nel corso della registrazione di mercoledì 18 settembre, ci sarebbe stata una "lite furibonda" tra Mario Cusitore e Armando Incarnato. A innescare lo scontro sarebbe stato il ritorno in studio di Maura Vitali, che a Uomini e Donne aveva intrapreso una relazione – poi finita – con Gianluca Rocchetti. Maura è tornata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Mario Cusitore che ha deciso di tenerla. Armando Incarnato, allora, ha attaccato Mario Cusitore e poi è scoppiato in lacrime. Secondo quanto sostiene Pugnaloni, sarebbe intervenuta anche Maria De Filippi: "È intervenuta dicendo ad Armando che lui non è nel parterre con lo scopo di attaccare sempre Mario". In puntata sono tornate anche le sfilate, presentate da Tony Renda, ex volto di Temptation Island. A vincere è stata Alessia.

La lettera di Francesca Sorrentino e il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che hanno raccontato le emozioni del matrimonio celebrato nei giorni scorsi. Francesca Sorrentino ha conosciuto meglio quattro dei suoi corteggiatori con altrettante esterne. Inoltre, in studio, avrebbe letto una lettera per chiarire i motivi che nel corso della scorsa registrazione l'hanno spinta a sciogliersi in lacrime. I suoi corteggiatori si sarebbero mostrati comprensivi con lei e le avrebbero espresso il loro sostegno.