Teresa Langella sposa Andrea Dal Corso, le foto delle nozze a Sorrento: "Sei quello che ho sempre voluto" Sabato 14 settembre, presso la chiesa di Sorrento, Teresa Langella e Andrea dal Corso si sono sposati. La coppia si è conosciuta e innamorata cinque anni fa nello studio di Uomini e Donne. Sui social le immagini e i video del loro grande giorno. "Sei tutto quello che ha sempre voluto", ha scritto la neo sposa.

A cura di Elisabetta Murina

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono sposati. La coppia, nata a Uomini e Donne cinque anni fa, è convolata a nozze sabato 14 settembre a Sorrento. Sui social le immagini del loro grande giorno, celebrato alla presenza di amici e parenti. La sera prima del matrimonio, gli sposi hanno organizzato un pre party, mentre qualche giorno prima, la famiglia dell'ex tronista li ha sorpresi con fuochi d'artificio.

Il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Sabato 14 settembre Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono convolati a nozze e, cinque anni dopo il loro primo incontro nello studio di Uomini e Donne, hanno coronato il loro sogno amore. Come mostrano le immagini e i video condivisi sui social, per il grande giorno la coppia ha scelto la chiesa della città di Sorrento, decorata con una distesa di fiori proprio come aveva anticipato la sposa. Il tema scelto per la giornata è stata l'alba per via del suo significato di nuovo inizio. "Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità", ha scritto l'ex tornista sui social nel condividere alcuni scatti.

La festa a sorpresa prima delle nozze

Due giorni prima delle nozze, la famiglia della sposa ha organizzato una festa a sorpresa per la coppia, con tanto di fuochi d'artificio. Una grande emozione per l'ex tronista che, nel cuore della notte, si è sentita chiamare con un microfono dai genitori: "Qui troverò per sempre casa mia". Il primo incontro tra Langella e Dal Corso è avvenuto cinque anni fa nello studio di Uomini e Donne. Nessuno dei due si aspettava di arrivare fino al grande passo, come avevano raccontato a Verissimo: "Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità". La romantica proposta di matrimonio mentre erano in viaggio alle Maldive, a bordo in un elicottero.